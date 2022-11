Bigg Boss 16: Shiv Thakare attrape Shalin Bhanot par le visage au milieu de sa violente bagarre avec MC Stan

Juste une semaine après qu’Archana Gautam et Shiv Thakare se soient battus physiquement, poste qu’Archana a été invité à quitter, Shalin Bhanot et MC Stan sont devenus violents l’un contre l’autre à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Tous les colocataires, y compris Shiv, sont intervenus dans le combat et ce dernier a été vu en train de saisir Shalin par le visage.

Tout a commencé lorsque Tina Datta a glissé et s’est blessée à la jambe. Shalin a été vue essayant de l’aider. Cependant, Tina souffrait et lui a demandé de quitter son pied. Au milieu de cela, MC Stan a demandé à Shalin de la quitter si elle n’était pas à l’aise et avait déjà mal et lui a suggéré que les médecins seraient en mesure de la traiter correctement.

Mais Shalin a refusé et a continué en disant qu’il savait comment gérer une telle blessure. Cela a mis MC Stan en colère et il est parti en lui lançant des injures. Shalin a également perdu son sang-froid sur MC Stan et a dit des choses explicites sur la famille du rappeur.

Cela a rendu MC Stan vraiment en colère et il s’est jeté sur Shalin en attrapant un décor sur une table voisine. Alors que le rappeur chargeait Shalin, tous les colocataires ont essayé de les séparer. Shiv est également intervenu alors que Shalin tenait fermement MC Stan. Bientôt, Shiv a été vu tenant Shalin par le visage et le cou et lui a demandé de quitter Stan.

Cependant, les actions de Shiv ont laissé les internautes divisés. Alors que certains pensaient que Shiv essayait d’aider, certains pensaient que Shiv avait tort de tenir Shalin par le visage et se demandaient s’il demanderait maintenant à Bigg Boss de l’expulser de la maison, exactement comme il avait demandé l’expulsion d’Archana pour le grattant.

Pas seulement #ShivThakare tu ne peux pas oublier #NimritKaurAlhuwalia. Elle suggérait constamment et elle exécutait et elle n’osait pas dire #ArchanaIsTheBoss sur le visage que oui, je l’ai fait. Quand Archana lui demandait qui avait jeté ses affaires. Kashish (@Kashish26094924) 18 novembre 2022

Shiv toh kahi nai jara, dekhte hai abb ye kya stand leta hai. Iski sirf “badi badi baatein aur vada pav khate” wala scène hai. #ShivThakare Nik Theorizer (@valiantheorizer) 18 novembre 2022

#bigboss16 lui-même pour accepter la violence sinon les deux #ShalinBhanot ? & #MCStan ? pour aller bien en dessous des ceintures #ShivThakare est traîné inutilement tout ce qu’il voulait c’était ?le quitter après des demandes répétées Bigg Boss Roi Umar (@BigBossUmar) 18 novembre 2022

