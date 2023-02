Bigg Boss 16 : Shiv Thakare, Archana Gautam, Priyanka Chahar Choudhary – Quelle vidéo de voyage de concurrent avez-vous le plus aimé ? Votez maintenant

Les fans de Bigg Boss 16 sont très super contents de voir les vidéos de voyage de leurs favoris. Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary ont tous deux eu des vidéos de près de 20 minutes. Ils ont rejoint des joueurs d’élite de la série comme feu Sidharth Shukla, Asim Riaz et Rubina Dilaik. Shiv Thakare, le chef du mandali, avait une vidéo de près de 23 minutes. De son amitié à la colère et à la façon dont il a rallié tout le groupe, Shiv Thakare a donné son cent pour cent au spectacle. D’autre part, Archana Gautam avait une vidéo à succès. Les fans ont salué le vrai loup solitaire de la série et la reine du divertissement, qui était Archana Gautam.

La vidéo du voyage de MC Stan a également été bien réalisée. Cela a montré sa croissance d’être un candidat hésitant à faire lentement dans la maison. L’amitié était le point culminant des vidéos de Shiv Thakare et MC Stan. En fait, toutes les vidéos ont une qualité de visionnage répétée. Il est évident que Shiv Thakare a joué comme l’un des OG du jeu. La coentreprise de Shalin Bhanot a également reçu un immense amour de la part de tous. Le morceau de télévision était également assez seul dans l’émission. Mais il a survécu et s’est classé parmi les cinq premiers.

La vidéo de Priyanka Chahar Choudhary était comme une balade émotionnelle. Toute l’amitié et l’angle d’amour unilatéral avec Ankit Gupta se sont déroulés comme un film. Il y a eu des moments vraiment touchants compte tenu de l’intensité de leur relation. Dites-nous quelle vidéo de voyage avez-vous le plus aimée de Bigg Boss 16…