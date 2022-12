Bigg Boss 16 : Shiv Thakare a-t-il utilisé des mots à double sens lors d’une prise de bec avec Tina Datta ? Les internautes réagissent à CE commentaire

Bigg Boss 16 s’avère être une bonne saison après Bigg Boss 13. Les concurrents sont plutôt non filtrés et compétitifs. Hier, il y avait la tâche de classement. Shiv Thakare était en première place au grand dam des autres. Tous les colocataires se sont battus avec le capitaine Nimrit Kaur Ahluwalia à qui on a dit de faire le classement. Plus tard, Bigg Boss a déclaré que la personne qui a obtenu le meilleur classement peut prendre une ration maximale. Cela signifiait que Shiv Thakare avait ramené à la maison le maximum de choses. Cela a été critiqué par certains internautes qui ont estimé que le gang Sajid Khan avait indûment reçu une aide immense de la part des fabricants.

Maintenant, il y a eu une conversation où Tina Datta a posé des questions sur le lait. Il semble qu’elle n’ait pas reçu un seul paquet de lait. Elle a dit que Shalin Bhanot avait pris son paquet. Ensuite, Shiv Thakare a dit quelque chose qui a énervé Tina Datta. Elle lui a dit de s’abstenir de conversation à double sens. Voici comment les internautes ont réagi. Jetez un œil aux tweets…

Aaj kisi ne avis kiya rasan wali ligne principale jab shiv ne kaha koi kyu lega tera dudh salin uspe tina ne réponse diya tum apni ashlil bate apne passe salut rakho ? kaise ? le karma est une plage (Archana shiv ki ladai yaad karlo) Mahmood alam (@mahmood43421009) 30 novembre 2022

Quand Biggboss a dit kya fusfusake bol rahe ho toh Shalin a dit, j’ai dit dudh lena, toh bb bole yeh aap jor se bhi bol sakte the, toh Shalin ne bola toh baki sab woh le lete toh, Shiv a dit hum tumhara dudh kyun lenge shalin. Yaha Tina ka dudh shalin ko pasand hai yeh kaha bola ? Jay D (@jaydesh75) 30 novembre 2022

C’est la deuxième fois que Thakare* utilise un mot à double sens. 1er “Muh Main Kya Le Rakah Tha” à Priyanka. 2ème “Shalin Tu Kiase Dudh Dega” Dit par Tina pas cher #BiggBoss16 @CouleursTV Sach me yaar vous #Shiv ko ladkiyo se baat karne ki bilkul tameez nahi Hai #PryAnkit #PriyankaChacharChoudhary 6_Ankit gupta (@ Rushike30816617) 30 novembre 2022

il n’y a rien de double sens là-dedans..tina pensées ashleel..et écoute attentivement l’épisode shalin “-bb to phir ye mera dudh lenge” shiv a dit-” koi dudh tumhara kyun lenge?” Ne tordez pas les mots. tina a été d déclaré ashleel .. c’était la réponse forshalin dans le sens direct #ShivThakare ? Kavya (@kavya42199589) 30 novembre 2022

Déclaration bon marché par Tina ki dudh lga Madame shiv bs shalin s dudh ln ki baat kr rha tha Tina kya soch rhi h bhai y à hm bhi nhi socha quel double sens smj rh hy ladki montre sa mentalité elle est clairement vamp de la maison@CouleursTV #ShivThakare ? #ShivKiSena #Le chef Hitesh (@Hitesh45434365) 30 novembre 2022

Shiv : dudh tera kyo lenge shaleen !! Tina: vous ashleel bate mat kar ok si bon marché !!#Priyankachaharchoudhary #Pryyankit #bigboss16 ?? | (@NdSPov) 30 novembre 2022

Tina Datta n’était pas non plus d’accord avec le classement. Les fans ont souligné que Tina Datta ne voulait que dégrader Shiv Thakare dans la série. Le gagnant du Marathi Bigg Boss a été assez propre avec son vocabulaire. Il se bat aussi sur les bons points.