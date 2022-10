Bigg Boss 16 : Sherlyn Chopra s’effondre devant les médias ; dit, ‘Sajid Khan ke sar par Salman Khan monsieur ka haath hai’ [watch]

Sherlyn Chopra s’est battu contre Sajid Khan depuis qu’il a rejoint Grand Patron 16 hébergé par Salman Khan. L’actrice a porté plainte contre les créateurs et l’a envoyée à Endemol Shine, à la commission des femmes et même à Salman Khan. Sherlyn a demandé le retrait de Sajid Khan de la série. Elle a même demandé à Salman Khan de prendre position pour elle. Sherlyn avait révélé que Sajid Khan lui avait demandé une fois d’évaluer sa partie intime. Et maintenant, dans une nouvelle vidéo, on voit Sherlyn Chopra parler aux médias. Elle s’est effondrée devant eux et a affirmé que Sajid Khan recevait le soutien de nul autre que Salman Khan lui-même. Elle a également révélé que le policier qui allait enquêter sur son cas ne s’occupait plus de l’affaire et que sa déclaration n’avait pas non plus été enregistrée. Sherlyn Chopra a déclaré qu’elle avait demandé au commissaire adjoint de la police de laisser une policière s’occuper de son cas. Cependant, ses appels ne sont pas entendus.