Bigg Boss 16 : Shehnaaz Gill se fait brutalement troller pour avoir soutenu Sajid Khan ; les fans disent: “Asim Riaz avait raison à son sujet” [View Tweets]

Salman Khan est de retour pour animer Bigg Boss 16 et le Dabangg Khan a présenté quelques concurrents de l’émission avec son style inimitable. Cependant, les téléspectateurs étaient mécontents de voir le cinéaste Sajid Khan, qui a été accusé dans l’affaire MeToo par plusieurs femmes, rejoindre d’autres candidats à l’émission. Plus que cela, ils étaient tristes que Shehnaaz Gill soutienne Sajid et ils n’ont pas pu s’empêcher de la troller en disant qu’Asim Riaz avait raison à son sujet.

Alors que Sajid rejoignait Salman sur scène, on lui montra un message vidéo spécial de Shehnaaz. Elle a accueilli Sajid dans l’émission et lui a conseillé de divertir tout le monde avec son esprit et son humour, tout comme il faisait rire les gens avec ses films et ses émissions de télévision. Elle a déclaré son soutien total à Sajid et a déclaré qu’elle avait hâte de le voir briller à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Sajid a également déclaré que Shehnaaz était comme une sœur cadette pour lui.

Des téléspectateurs mécontents ont critiqué Shehnaaz pour avoir ouvertement soutenu l’accusé MeToo sur une plateforme publique. Beaucoup de gens pensaient que Shehnaaz essayait d’être dans les bons livres de Sajid afin qu’elle puisse obtenir plus de films à l’avenir. D’autres ont exprimé leur déception face aux réalisateurs qui tentent de blanchir l’image du cinéaste.

Regarde.

Je suis confus, est-ce qu’il était absolument coupable de tout ce qu’il avait fait dans le passé !! ou est-il venu pour le lavage à blanc ?? Toutes les réponses seront en direct #SajidKhan #BiggBoss16 https://t.co/c660XGYrXQ Donal Bisht (@DonaIBisht_) 1 octobre 2022

Itna image clarification karna hai toh, amenez aussi ces femmes qui l’avaient accusé d’agression. Laissez-les également avoir une plate-forme et un public pour entendre leur point de vue. Et nous verrons combien de temps il jouera la victime sur ntv. #SajidKhan#BB16 Riiizzzzuuu ? (@notsomellow_) 1 octobre 2022

Aise salut films nhi milte h bhaisaab.. Bohot mehnat karni padti h.. Sikho sablog inse ?? PS. Jesa real me h waisa raha to pata nhi kya kya karega.. Ye bhi aapiki tarah fake banke ghumega ??#BiggBoss16 #bb16 #SajidKhan #Fakenaaz pic.twitter.com/zlCJxCvvF6 saba? (@onlysabaamatter) 1 octobre 2022

Les fans de Shehnaaz sont littéralement fous, soutenant aveuglément #SajidKhan. Comme leur idole le soutenait. Et elle a aussi soutenu un agresseur pour un film. Ewww. Vaishali ? (@Gulabi_pankh) 1 octobre 2022

Juste pour créer un réseau à Bollywood, #Shehnaaz est devenu #SajidKhan sœur…? Hommages se publicité liya thik hai.., Lekin ek Woman ho ke dusre women ka dard nahi samazna… New low…?#BiggBoss16 #BB16 ?? ?????? ?? (@albelaindian) 1 octobre 2022

Après être monté sur scène, Sajid a déclaré à Salman Khan qu’il était assis à la maison depuis quatre ans et qu’il souhaitait maintenant développer à nouveau un lien avec le public à travers ce spectacle. Il a révélé qu’il était ouvert à toutes les tâches et essayait d’être humble et poli à l’intérieur de la maison. Sajid a déclaré que sa sœur, la célèbre chorégraphe et réalisatrice Farah Khan, lui avait conseillé de montrer son vrai visage dans la série.