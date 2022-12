Bigg Boss 16: Shehnaaz Gill fait une fouille hilarante à Shiv Thakare pendant qu’il se bat avec Soundarya Sharma

Bigg Boss 16 : Shehnaaz Gill a fait une apparition dans l’émission pour promouvoir sa prochaine chanson avec MC Square mais ce qu’elle a fait dans l’émission ne fait que prouver qu’elle est la vraie reine du divertissement. Shehnaaz a joué quelques matchs avec les détenus où Shiv a allégué que Soundarya Sharma était fausse et l’a appelée la plus venimeuse selon le match. Shiv Thakare est comme d’habitude chargé et continue sa diatribe pour Soundarya. Mais ce que Sana a fait pour l’arrêter était hilarant.

Pendant que Shiv se battait avec Soundarya, elle s’en est prise à lui et aux autres concurrents qui élevaient la voix pour les caméras, Shehnaaz a déclaré qu’il était inutile pour eux de se battre et de créer une scène car elle est elle et personne d’autre ne sera couvert de les caméras en dehors d’elle. Cette déclaration de Sana rendit l’ambiance plus légère et tout le monde éclata de rire. Il y a une raison pour laquelle Sana est spéciale.

Entre le concurrent chaotique de BB16, le Shehnaaz: ???? Yaar bébé itna sach nhi kehna tha na ma chérie ??? SHEHNAAZ EN BB16 #SiDecember #GhaniSyaani #SidharthShukla #ShehnaazGill #SidNaaz pic.twitter.com/pibkp7IB5I Le SIDCEMBER de Sara ? (@swadekhe) 10 décembre 2022

sajid aya câlin krne ko usko kheti areey bahar niklo abhi bhut hogya tumahra ???????????#ShehnaazGill SHEHNAAZ EN BB16 ??????. (SID) ?????????? (@hayeeoyeesun) 10 décembre 2022

Shehnaaz était non seulement sauvage avec Shiv, mais elle a même demandé à Sajid Khan de sortir de la maison maintenant car c’est trop et il n’a pas besoin de trophée. Sana, tu es cool ? La liaison de Salman Khan et Shehnaaz Gill a également attiré beaucoup d’attention. Dans l’émission, la superstar a même complimenté la renommée de Bigg Boss 13 qu’elle a laissée derrière Katrina Kaif en matière de célébrité et les fans de Sidnaaz ne sont pas plus d’accord. Shehnaaz sera ensuite vu à Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan avec Salman Khan.