Bigg Boss 16: Shehnaaz Gill fait l’éloge de son ancienne collègue Priyanka Chahar Choudhary et a CECI à dire à Sumbul Touqeer

Bigg Boss 16 : Shehnaaz Gill avait fait une entrée dans la maison Bigg Boss 13 quand elle n’était rien et aujourd’hui, elle était une star dans la maison alors qu’elle venait promouvoir sa prochaine chanson avec MC Square. Nous avons vu dans l’épisode de la nuit dernière comment Shehnaaz appelle Priyanka Chahar Choudhary une joueuse divine et a même ajouté qu’elle est tout simplement superbe. Priyank ne pouvait s’empêcher de sourire et la caresse passait un baiser volant. En fait, Shehnaaz a même loué la chimie de Priyanka et Ankit Gupta qui a rendu les fans de Priyankit heureux et comment.

Tout en parlant de Sumbul, Shehnaaz a sympathisé avec elle et a dit Bichari bachi. On sait que la survie n’est pas facile dans la maison Bigg Boss, et Shehnaaz a compris la douleur de Sumbul. Sana était trop jeune lorsqu’elle est entrée dans la maison Bigg Boss 13, mais elle s’est levée comme un Pheonix et brille maintenant comme une étoile.

shehnaaz : sumbul bichari bacchi kahan phassi hui hai. tum bahut talentueux ho. en fait, la raison de sreejita était si positive. elle a encouragé sumbul ‘tum bolo’ heureux d’entendre cela de shenaaz et de ce que sreejita a dit.#SumbulTouqeerKhan #ShehnaazGill #SreejitaDe #BB16 #BiggBoss16 pic.twitter.com/NTwwpIxZI2 Kavishka (@TalksKavi) 10 décembre 2022

Shehnaaz était absolument magnifique dans la robe bleue à épaules dénudées. Son lien avec Salman Khan était si pur et après avoir regardé cette chimie, les fans ont hâte de regarder Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan.