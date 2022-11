Bigg Boss 16, Shanivaar Ka Vaar, Mises à jour en direct : Salman Khan prend la classe de Shiv Thakare, Archana Gautam revient

Après avoir clarifié la relation entre Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta, Salman Khan prend maintenant la classe d’Archana Gautam et Shiv Thakare sur leur affreux combat. Tout a commencé lorsque Tina Datta a appelé Archana pour avoir volé et caché du sucre et des papiers de soie. Puis Shiv est intervenu et a fait des remarques personnelles sur Archana, qui a perdu son sang-froid. Elle a attrapé Shiv par le cou et l’a même griffé par les ongles. Archana a finalement été invité à quitter la maison Bigg Boss 16 à mi-chemin.