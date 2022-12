Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot tombe en panne après avoir lu la lettre de son père ; les internautes lui conseillent de rester loin de Tina Datta pour sauver son jeu

Bigg Boss 16 : Maintenant, c’est le moment de la série où chaque concurrent sera vu devenir extrêmement émotif et s’effondrer. Dans les dernières promos de l’émission, on voit comment Shalin Bhanot pleure inconsolablement après avoir lu la lettre de son père. Il ne reste que quatre semaines et jusqu’à présent, Shalin n’a pas réussi à figurer sur la liste des gagnants alors que son père dans la lettre lui a dit qu’il était le vrai gagnant et cela a fait pleurer l’acteur et l’a rendu extrêmement émotif. En regardant Shalin, les internautes ont exprimé leur sympathie et ont déclaré que c’était la première fois qu’il n’avait pas l’air faux et qu’il devrait maintenant commencer à prendre ses distances avec Tina Datta pour sauver sa partie.

Yaaro ka yaar Est-ce que ke liye stand lena l’aime ? Je t’aime mon frère tu le mérites. FIER DE VOUS SHALIN BHANOT pic.twitter.com/0m85s4LZD8 Soumadeep Mandal soumadeep (@SoumadeepMand13) 15 décembre 2022

Un utilisateur a déclaré : “Ce type est celui qui est le plus incompris. Il est étiqueté comme un faux n Tina a joué à un jeu méchant. @shalinbhanot, nous sommes avec vous” Un autre utilisateur a commenté : “Bhai tina se dur ho jao usne tumhari game krb krdi hai” . Pendant ce temps, beaucoup ont estimé que ses pleurs étaient faux.

Tina Datta a fait son entrée dans la série pour la deuxième fois après que Shalin Bhanot ait appuyé sur la sonnerie pour la laisser entrer. Alors que Tina a été vue s’en prendre à Shalin pour avoir fait sa sortie de la série pour ne pas avoir appuyé sur la sonnerie au début. Tina joue encore plus son jeu après avoir fait sa rentrée, tandis que Shalin erre perdue dans la série.

Nous nous demandons si cette lettre de son père apportera un changement dans le jeu de Shalin car il devrait changer sa piste et ne plus suivre Tina et commencer le nouveau plan de match.