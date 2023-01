Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot se réjouit après l’expulsion de Tina Datta ; Archana Gautam l’interroge pour son insensibilité et sa destruction de l’image de Soundarya Sharma

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, Farah Khan a remplacé l’hôte Salman Khan lors du week-end Ka Vaar et a été vue en train de réprimander Tina Datta et Priyanka Chahar Choudhary pour avoir intimidé Shalin Bhanot. Farah révèle plus tard que Tina est expulsée de la série.

Eh bien, dans la promo, Shalin a été vu danser et chanter après que Tina ait été expulsée de Bigg Boss 16. Archana, d’autre part, s’énerve contre son comportement et remet en question son insensibilité. Shalin a été vu assis avec Shiv Thakare et MC Stan dans le jardin où il a été vu en train de leur dire qu’il se sentait satisfait que Tina ait quitté l’émission de téléréalité de Salman Khan et qu’il puisse enfin être libéré de tout le drame. Shalin dit à Shiv et MC Stan, ‘pehle mein nah thodha ughhh aur abh mein acha behtar feel kar raha hoon’.

Dans le clip suivant, Shalin a l’air heureuse et enthousiaste après que Tina ait quitté la série, ce qui fait perdre son calme à Archana. Elle raconte à Priyanka dans la cuisine comment Shalin a détruit l’image de Tina et Soundarya Sharma dans le jeu. Archana dit, ‘ek insaan ne un do logo ki image kharab karke bheja hain. Soundarya jabh gayi uski sheeja lekar gayi hai voh bahar aur tina ki bhi sheejha lekar gayi hain. Image apni acha bana raha hain oh bhai acha aadmi hain. Joh usne harkatey ki hain nah ek din usse khduse afsos hoga kyun kiya meine yeh sabh’. Après avoir été expulsée de la série, Tina a parlé de l’état de traumatisme dans lequel elle se trouvait lorsque Farah Khan a déclaré qu’elle était méchante et la fille la plus détestée de la série.