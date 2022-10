Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot RÉVÈLE qui l’a aidé à survivre à une phase sombre pendant la pandémie ; dit : “Je ne serais pas en vie si…”

S’il est indéniable que le public savoure les controverses et les querelles dans le Maison Bigg Bossil est également indéniable que de temps en temps, ils sont bouleversés par une histoire extrêmement émouvante et vraiment sincère qui obtient tout Les fans de Big Boss les yeux plein de larmes. Une de ces anecdotes a récemment été partagée sur Grand Patron 16 par Shalin Bhanot tout en parlant à un camarade le chef la candidate Priyanka Chahar Choudhary. C’est d’autant plus touchant de savoir que la pièce maîtresse de ce merveilleux Grand Patron 16 tale est le butin de chien d’un ami à fourrure Shalin Bhanot et souligne une fois de plus comment un animal peut absolument changer la vie d’un humain pour le mieux.

Le voyage de Shalin Bhanot dans Bigg Boss a été un mélange d’émotions. De son côté flamboyant à un mec sérieux en passant par un adolescent amoureux, nous avons tout vu au cours des 3 dernières semaines. Connu pour porter son cœur sur sa manche, Shalin a parcouru le chemin de la mémoire et a ouvert son cœur dans une conversation avec Priyanka où il a été vu parler de son chien adopté Swag qu’il avait sauvé. Dans les images, nous voyons un Shalin aux yeux presque larmoyants qui parle de sauver un chien de compagnie qui a été abandonné à Ghatkopar à Mumbai.

Il poursuit en disant que si ce n’était pas pour son chien qu’il appelle maintenant affectueusement Swag, il ne pourrait pas survivre à la pandémie. Lorsque Priyanka le pousse plus loin pour partager son histoire, il avoue être dans une phase sombre de sa vie lorsque la Pandémie a commencé. Lors du premier verrouillage, lorsque les restrictions étaient strictes, il a envoyé une ambulance et pris des dispositions pour que le chien soit ramené à la maison.

Shalin a également déclaré qu’il n’avait jamais été un passionné d’animaux au départ, mais le fait de vivre tout seul dans sa grande maison de Mumbai était devenu très solitaire, alors il était ravi d’avoir un nouveau membre de la famille et a découvert que dans son nouveau chien de compagnie qui était dans un très mauvais état de santé lorsqu’il est ramené à la maison. L’acteur a partagé comment il a recherché sur Internet chaque détail mineur et a pris la responsabilité de soigner son chien et de l’élever seul.

Plus tard, Tina Datta s’approche de Gautam Vig et l’interroge sur le fait de ne pas soutenir Shalin Bhanot, surtout quand il en avait le plus besoin, et a même révélé qu’elle avait vu Shalin pleurer. Gautam a immédiatement affirmé ne pas savoir comment Shalin se sentait et a exprimé son choc face à ses pleurs. Eh bien, si cela ne se résout pas bientôt, il semble qu’une amitié naissante sur Bigg Boss 16 entre Shalin Bhanot et Gautam Vij pourrait se terminer assez rapidement et prendre une tournure radicale en les faisant se retourner.