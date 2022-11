Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot qualifié de “cerveau” après son accord avec Priyanka Chahar Choudhary ; les internautes disent : “Parfois, il fait l’idiot mais…” [VIEW TWEETS]

Grand Patron 16 a certains des plus grands noms de la télévision, du cinéma et d’autres industries. Le spectacle a réussi à piquer l’intérêt de tout le monde. Parmi les grands noms figurent Shalin Bhanot, Tina Datta, Sumbul Touqeer Khan, Sajid Khan, Abdu Rozik, Shiv Thakare, Archana Gautam, Priyanka Chahar Choudhary et beaucoup plus. Chaque tâche de nomination est intéressante. De toute évidence, il y a deux équipes dans la maison et il y a de la compétition. Aujourd’hui, on a vu un gros rebondissement. Shalin Bhanot et Priyanka Chahar Choudhary ont fait équipe et ce fut une surprise.

Entertainment News : Shalin Bhanot est le cerveau de la maison ?

Shalin Bhanot a pris Priyanka Chahar Choudhary à ses côtés et a aidé Tina Datta à faire les nominations. Avec cela, Soundarya Sharma et Gautam Vig ont été nominés tandis que Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta ont été sauvés. Shalin Bhanot a intelligemment joué le jeu car il voulait que Soundarya et Gautam soient nominés. Les fans sont impressionnés par ses intrigues et ses complots et l’appellent le cerveau de la maison.

Découvrez les tweets faisant l’éloge de Shalin Bhanot ci-dessous :

#ShalinBhanot ? je vote pour Shalin Parfois, il agit comme un idiot Mais il est très intelligent quand il joue la tâche #ShalinBhanot #BB16 #BiggBoss16 $$$$$ (@Shinigaamiiii) 15 novembre 2022

#ShalinBhanot ? savait déjà qu’il allait être nominé avec #TinaDutta la majorité bcoz était avec l’équipe pcc. Alors, il a joué intelligemment en étant nominé avec #Goundarya car ils étaient plus faibles que les autres3. Bien joué mec. La soi-disant famille me combat bi kra di ??? John Singh (@RealityKing890) 15 novembre 2022

#ShalinBhanot ? khel gaya aaj, tabhi se bol rha hu ye shalin #aparichit h dédoublement de personnalité? ek moi intelligent observateur intelligent hai aur dusri personnalité moi joker mazakiya hai ? maza aaraha h isko dekhne moi. Khamkha isko méchant bana ke rakha h. Mon préféré ? #le chef #bb16 #le chef Vishal (@_vishaaaal) 15 novembre 2022

Eh bien, Shalin Bhanot a agi intelligemment. Certains ne sont pas contents de lui aussi. Certains le qualifient de trop confiant car il sent qu’il ne sera pas éliminé car Soundarya Sharma et Gautam Vig sont “faibles”.