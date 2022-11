Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot nomme Sumbul Touqeer ; La réponse sauvage de l’actrice d’Imlie séduit à nouveau ses fans

Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer est de retour et est en feu. Dans cet épisode à venir, vous voyez tous la renommée d’Imlie la garder calme et maintenir sa distance avec Shalin Bhanot avec lui dont elle est apparemment obsédée. Dans la dernière promo, nous voyons Shiv faire de Nimrit Kaur Ahluwalia le nouveau capitaine de la maison et Tina Datta qui aspirait à en devenir un perd son calme et s’irrite de sa décision et se livre à un énorme combat avec Nimrit.

Regardez la vidéo de Tina Datta claquant Shiv Thakare pour avoir fait de Nimrit le nouveau capitaine de la maison.

Vient ensuite la tâche de nomination où les colocataires se nomment et donnent leurs raisons pour lesquelles ils ne veulent pas qu’ils restent dans la maison et pourquoi ils ne sont pas dignes. À la surprise générale, Shalin Bhanot a nommé Sumbul et a donné sa raison de l’incident qui s’est produit la semaine dernière.

Sumbul n’est pas du tout surprise que Shalin la nomme, mais elle le demande toujours s’il la nomme, elle ou son père. Nous avons vu la déception du père de Sumbul après que sa fille ait été qualifiée d’obsédée par Shalin et il l’a critiqué, ainsi que Tina, pour avoir mis sa fille dans cette situation.