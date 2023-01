Les fans de Bigg Boss 16 ont eu des réactions variées alors que 35 minutes de l’épisode de ce soir étaient consacrées à Shalin Bhanot. Le morceau de télévision est allé dans la salle des confessions où il a dit qu’il voulait Bigg Boss pendant un certain temps. Il a dit qu’il ne souhaitait pas que sa conversation soit télédiffusée. Le Bigg Boss lui a dit que c’était impossible. Il lui a dit qu’ils lui trouveraient un thérapeute/psychiatre s’il avait des problèmes de santé mentale. Il a dit que la solitude jouait avec sa santé mentale. Il a dit qu’il sentait que le rire de Priyanka Chahar Choudhary se moquait constamment de lui. Si vous vous posez la question, MG signifie garantie minimale.

Shalin Bhanot a également déclaré qu’il se considérait comme le gagnant de l’émission. Il a dit aux fabricants qu’il avait rempli sa MG et qu’il voulait maintenant rentrer chez lui. Ils lui ont dit que selon le contrat, il devait rester. Shalin Bhanot a déclaré qu’il connaissait le MG de tous les candidats. Il a dit que Soundarya Sharma était venue avec une MG de deux semaines tandis que Sumbul Touqeer Khan avait une MG de cinq semaines. Il a également dit que l’astrologue était faux. C’est ainsi que les fans ont réagi à la même chose…

Je ne peux vraiment pas comprendre la conversation entre Shalin et Bigg Boss qu’ils diffusent. Mec, il parlait de MG et du contrat et de son avenir avec la chaîne et quoi de plus ???#BB16 #ShalinBhanot

shubbu (@shubbutweets) 20 janvier 2023