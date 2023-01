Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot et Tina Datta renoncent à la ration des colocataires pour être à l’abri des nominations ; Sajid Khan, Archana Gautam et bien d’autres perdent leur sang-froid

Bigg Boss 16 et ses concurrents font la une des journaux. Les plus grandes stars de la télévision et de l’industrie cinématographique sont coincées dans une grande maison pendant des mois et maintenant tout le monde semble perdre patience. C’est le jeu de la survie et ainsi, les amitiés changent en un clin d’œil. La dernière amitié à disparaître est celle de Shalin Bhanot et Priyanka Chahar Choudhary. Dans la dernière promo, nous voyons Priyanka narguer Shalin Bhanot avec le nom de Tina Datta alors qu’ils discutent des nominations.

Entertainment news : Tina Datta et Shalin Bhanot deviennent la prochaine cible de la maison

Shalin Bhanot, Tina Dutta et Priyanka Chahar Choudhary discutent des nominations à venir. Tina et Shalin acceptent qu’elles ont peur des nominations et feraient n’importe quoi pour être en sécurité. Ils déclarent clairement qu’ils feraient n’importe quoi pour se protéger des nominations. Priyanka se moque alors de Shalin Bhanot. Elle dit que Shalin déroute les gens car il ne cesse de changer selon la situation. Elle dit qu’il ne pense qu’à lui et à personne d’autre. Shalin Bhanot perd à nouveau son calme et cette fois passe au peigne fin. Priyanka Chahar est choquée mais elle le lui rend. Elle dit que Shalin devrait montrer ses crises de colère et sa colère à Tina car elle seule le tolérera. “N’ose pas faire tous ces actes violents avec moi. Fais tout ça devant Tina Datta, elle seule peut gérer tout ça”, dit-elle.

Plus tard, Tina et Shalin ne se prennent pas le nom lors de la nomination et toute la ration de la maison est emportée. Les colocataires sont furieux et comment Shalin Bhanot et Tina Datta. Les deux d’entre eux deviennent les cibles des colocataires. Tina se justifie et dit qu’elle va bien rester affamée pendant une semaine. Sajid Khan, Archana Gautam, Sumbul Touqeer deviennent furieux et il y a une grande agitation dans la maison.

Les colocataires survivront-ils sans aucune ration ? Y aura-t-il un changement dans le jeu ? Attendons et regardons.