Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot et Sumbul Touqueer sont-ils prêts à créer le premier CLOSE BOND dans l’émission de Salman Khan ? Voici ce que nous savons

Tout s’est arrêté brutalement dans la télé monde car c’est cette période de l’année où la plupart des pays se connectent pour une seule chose, le chefsans doute le plus grand de l’Inde télé réalité de tous les temps. La nouvelle saison, Grand Patron 16a été lancé de manière stellaire lors d’un événement prestigieux au chic Taj Lands End Hotel à Bandra, Mumbai, en présence de l’hôte superstar Salman Khan et un énorme contingent médiatique, et maintenant, le spectacle est en cours quotidiennement, avec tous les Les concurrents de BIgg Boss étant entré dans la maison. En parlant de candidats, les rapports suggèrent que Shalin Bhanot et Sumbul Touquer pourraient être les deux premiers du Maison Bigg Boss pour nouer un lien étroit.

Shalin Bhanot et Sumbul Touqueer romances sur Bigg Boss 16

Bigg Boss a toujours été célèbre pour ses romances, qui augmentent sans aucun doute les TRP autant que les controverses et les combats laids à l’intérieur de la maison. Alors, pourquoi Bigg Boss 16 devrait-il être différent ? Nous avons entendu plusieurs reportages sur le divertissement selon lesquels Shalin Bhanot et Sumbul Touqueer sont susceptibles de nouer le premier lien étroit avec Salman Khan. émission de télé-réalité. Alors, comment ces discussions sur leur romance naissante ont-elles commencé? Eh bien, tout s’est passé après la première tâche.

Bigg Boss 16 liste des concurrents

Origine de la romance entre Shalin Bhanot et Sumbul Touqueer

Tout a commencé avec la scène de la piscine dans le premier épisode de Bigg Boss 16, où il a plongé trois fois dans l’eau conformément aux exigences de la première tâche. Dès que la tâche était terminée, les dames à l’intérieur et à l’extérieur de la maison ont commencé à baver sur lui, mais il semble qu’il y ait peut-être quelque chose entre lui et Sumbul Touqueer. Leur chimie est certainement remarquée car leurs fans ainsi que les téléspectateurs réguliers de Bigg Boss ont commencé à suivre la tendance #Shabul sur les réseaux sociaux, affirmant qu’ils seront le premier couple officiel de Bigg Boss 16. Voyons si cela se produit réellement.