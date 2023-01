Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot dit qu’il trouve le geste de « fessée » de Tina Datta irritant ; Archana Gautam l’appelle ‘ghatiya insaan’ [WATCH]

Shalin Bhanot et Tina Dattal’équation de dans Grand Patron 16 a été le clou du spectacle. Ils ont commencé comme amis, puis il est apparu qu’ils formaient un couple. Ils semblaient être plus que de bons amis. Cependant, bientôt, leur lien a touché le fond. Tina Datta et Shalin Bhanot ont été appelées pour avoir eu une “fausse relation”. Maintenant, ils sont ennemis à l’intérieur de la maison. Une fois de plus, Tina Datta et Shalin Bhanot ont été surpris en train de se battre à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16.

Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot et Tina Datta se battent

Dans la dernière promo de l’émission, Bigg Boss attribue une nouvelle tâche aux candidats. Ils sont censés nommer un concurrent qu’ils trouvent le plus irritant. Comme prévu, Shalin Bhanot nomme Tina Datta. Il dit qu’il trouve la façon dont elle se moque des autres très irritante. Puis il a fait un geste qui en a laissé beaucoup choqués. Il a dit que Tina Datta avait commencé avec une nouvelle chose – c’est-à-dire fesser ses amies. Il a montré en action avec Shiv Thakare. Cela a laissé Priyanka Chahar Choudhary, Archana Gautam et Tina Datta extrêmement furieuses.

Archana Gautam se met en colère et dit que c’est leur truc personnel et que Shalin n’a pas le droit de le souligner autant. Elle dit qu’il ne respecte pas les femmes et qu’il est un « ghatiya insaan ». Tina Datta claque également Shalin Bhanot. Plus tard, il l’appelle «bébé» et elle lui demande de ne pas le faire.

Découvrez la promo Bigg Boss 16 ci-dessous:

Alors que certains sont contre la déclaration de Shalin Bhanot, certains disent qu’il est de retour en force.

On dit actuellement que Shalin Bhanot souffre d’anxiété à l’intérieur du Bigg Boss 16. Au cours de l’épisode, Shalin Bhanot a avoué qu’il prenait maintenant des médicaments pour faire face à des problèmes et prendre soin de sa santé mentale.

La situation de Shalin Bhanot s’est aggravée en raison de l’intimidation constante de Priyanka et Tina et il est également sous médication Nimrit lui a suggéré de prier et de méditer, de s’engager dans son activité préférée, que ce soit de s’entraîner, d’essayer de convertir ses pensées sombres en pensées heureuses. ? #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 26 janvier 2023

