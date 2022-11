Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot dit à Sumbul Touqeer qu’elle est arrivée jusqu’ici à cause de lui ; laisse les internautes furieux [View Tweets]

Dans le récent épisode de Bigg Boss 16, Sumbul Touqeer avait le pouvoir de livrer des rations à Sajid Khan ou à Tina Datta. Sumbul a choisi de livrer la ration de Sajid Khan et a annulé le raisonnement de Tina Datta selon lequel Tina domine et devient autoritaire dans la cuisine. Les actions de Sumbuls ont énervé Tina et elle s’en est plainte à Shalin Bhanot.

Tina a réprimandé Shalin pour avoir pris le parti de Sumbul pour toutes les raisons et c’est maintenant Sumbul qui a choisi de ne pas livrer sa ration. Shalin essaya de la convaincre mais Tina n’était pas d’humeur à écouter sa justification à propos de Sumbul.

Plus tard, Sumbul s’est approché de Tina pour clarifier les choses entre eux, Shalin était également là pour écouter ce qui se passait. Alors que Tina remettait en question les actions de Sumbul contre elle, Shalin rejoignit Tina et gronda Sumbul à la place. Sumbul est profondément choquée par le comportement de Shalin et elle continue de le regarder.

Dans le prochain épisode, Shalin et Sumbul se disputeront. Sumbul est vue en larmes alors qu’elle exprime son mécontentement envers Shalin et se plaint de la façon dont il choisira toujours Tina plutôt qu’elle. Mais Shalin n’est pas d’humeur à la divertir. Il lui crie dessus et lui dit qu’elle est arrivée jusqu’ici uniquement à cause de lui.

Les téléspectateurs sont en colère contre le comportement de Shalin et ils l’ont critiqué pour avoir mal traité Sumbul. Ils ont également félicité Sumbul pour avoir pris la bonne position contre Shalin. Regarde.

je déteste comment #TinaDatta & #ShalinBanot continuer à traîner #SumbulTouquerKhan nom dans chaque conversation. Bar bar ek ladki ka naam kharab krhe ho bahar aaoge toh shayad tum dono ko jhute pade sabse phele #BB16 #BiggBoss16 @BeingSalmanKhan Aisha B Tomar (@aishasinghtomar) 7 novembre 2022

J’ai hâte de voir plus de côté #SumbulTouquerKhan version 2.0. J’aime totalement cet audacieux #SumbulTouquerKhan qui prend enfin position pour elle-même. Plus de pouvoir pour vous ?????? #BB16 #BiggBoss16 @BeingSalmanKhan Aisha B Tomar (@aishasinghtomar) 7 novembre 2022

Sumbul a pris une excellente décision qui a révélé l’aspirante kiddo kiddo vieille sorcière Tina. La maison a besoin d’écraser les capuchons de ce serpent hippocritique. C’est une dogla du Bengale qui ne vaut pas la peine d’être regardée une minute.#SumbulTouquerKhan Sego Sanyasi (@SeyanaSannyasi) 7 novembre 2022

Palna hei kutta palo galatfahmi mat Palo usko tum dono ne Diwakar Rakha tha abb o khulkar bahar ayegi à Tum sab ki wat Laga kar rakh degi meri sherni hei feu Hein o ???#SumbulTouquerKhan Ranakparvin Biswas (@RanakparvinB) 7 novembre 2022

#ShalinBanot : joh #SumbulTouquerKhan yaha khadi hai uska 50% simple wajhse hain Bhai sahab pehle aap aapke personnage de la vie de la bobine se bahar toh aao sapin dekho kon kya hain et chapeau à #SumbulTouquerKhan pour s’être choisie sur une telle fausse amitié ???? #BB16 #Biggboss16 Aisha B Tomar (@aishasinghtomar) 7 novembre 2022

