Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot discute de « Sakhi » Priyanka Chahar Choudhary avec MC Stan ; dit, ‘Shabdon Main Ghumati Hai’ [Watch Video]

On dit que l’amitié de Priyanka Chahar Choudhary avec Tina Datta et Shalin Bhanot est juste pour le jeu. On dirait que ShaTina est aussi avec elle juste pour le match. Comme nous le savons, nous avons besoin de chiffres pour avancer dans l’émission. Aujourd’hui, Priyanka Chahar Choudhary a déclaré qu’elle ne nommerait pas Shalin Bhanot par amitié. Certains de ses fans se plaignent qu’elle agit comme médiatrice entre les deux tourtereaux présumés. Archana Gautam a dit à Nimrit Kaur Ahluwalia que Priyanka ne voulait pas qu’ils redeviennent amis car elle perdrait leur amitié et leur soutien dans le jeu.

Dans un clip partagé par les fans de Priyanka Chahar Choudhary, on peut voir Shalin Bhanot dire à MC Stan qu’elle est sacrément intelligente. Il dit que Priyanka comprend juste quelques mots et essaie de dépeindre quelqu’un sous un mauvais jour. MC Stan dit que lui aussi l’a remarqué. Il dit à Shalin Bhanot qu’une telle perspicacité est nécessaire dans le jeu. Regardez les clips ici…

Sha et Stan énonçant des faits sur Pcc! Stan:- bahut sanni (tej) h Sha: – woh hamesa game ki baat krti h, wo jab v game plan chalu krti h, mein apna gel, hairband start kr deta hu? Stan :-bhut tej h, hona jaruri h ! Sha:-han wo à h,sabdon me ghumati h ! #ShalinBhanot #MCStan #BB16 pic.twitter.com/u0qSj6CIpU MJ (@muktajha09) 16 janvier 2023

Ab pta chala #ShalinBhanot ne Priyanka k liye esa kyu bola ! Bilkul sahi bola Pcc k baare me dusron ko galat dépeint krti hai https://t.co/vPKSoHq3Ot MJ (@muktajha09) 16 janvier 2023

Idk pourquoi a-t-elle dit que Priyanka est #ShalinBhanot ? ami parce que Tina et Priyanka l’insultent toujours Je ne supporte pas ces deux filles. Même quand Tina manipule #ShalinBhanot mots encore Priyanka prendra position En priant, il arrête de parler à ces deux filles. Katherine (@katherinewaldef) 16 janvier 2023

Tina et Priyanka jouent à des jeux d’esprit sur #ShalinBhanot. Priyanka Jouant un double jeu sur Shalin.#BB16 #MCStan Rencontrez Patil (@menace_Meet) 16 janvier 2023

Bigg Boss 16 a des téléspectateurs qui pensent que Shalin Bhanot a fait plus pour la série que ce qui lui a été attribué. Dans l’émission, il était constamment interpellé par Salman Khan. Tina Datta lui fait également du chagrin de temps en temps. Espérons qu’il joue seul pour ses fans !