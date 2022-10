Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot devient agressif dans son combat avec Priyanka Chahar Choudhary ; Des fans choqués traînent l’ex-femme Daljiet Kaur [VIEW TWEETS]

Bigg Boss 16: Shalin Bhanot et Priyanka Chahar Choudhary se sont livrés à une énorme bagarre après que l’acteur leur ait demandé d’arrêter de se moquer de lui à propos de sa demande de demander 150 g de poulet à Bigg Boss pour des raisons médicales en raison de la capitainerie de Gautam Vig, la ration entière a été prise par Bigg Boss. Shalin demande sa protéine, qui devient une blague dans la maison, tandis qu’Abdu a commencé cette blague, mais Shalin n’était pas content de la façon dont Priyanka s’est jointe à lui et s’est moquée de lui. L’acteur commence une bagarre avec elle et devient plus tard extrêmement agressif, ce qui choque ses fans et comment. Shalin devient méchant et se baisse très bas dans son combat avec Priyanka, tandis que ses fans la saluent et l’appellent l’aver pour le rendre à Shalin comme une vraie diva.

Je ne peux même pas imaginer ce qu’il a fait à Daljeet dans sa maison alors qu’il peut faire ça à une femme à la télévision nationale ? Mais vous humari Pri hai..phaad k rakh di. Tellement fier de toi fille !!? Shalin k saara agissant ek sec mein nikal di.#PriyankaChaharChoudhary #PryAnkit ACER PRIYANKA CHAHAR https://t.co/Bdewc1JKyK Trina Choudhuri (@TrinaChoudhuri) 30 octobre 2022

1ère semaine : Priyanka a détruit Nimrit Nimbo Didi. 2ème semaine : Priyanka a détruit Soundariya.. 3e semaine : Priyanka a détruit MC Pineapple. 4e semaine : Priyanka a détruit Shiv Thakare. 5e semaine : Priyanka a détruit le poulet Shalin. ACER PRIYANKA CHAHAR#PriyankaChaharChoudhary Rubiologie ? (@ItsRubiology) 30 octobre 2022

La promo de demain ? Priyanka contre Shalin Elle rugit en promo ACER PRIYANKA CHAHAR#PriyankaChaharChoudhary pic.twitter.com/sIOeu6G1eh ?? ????????? (@heyYou1__) 30 octobre 2022

#PriyankaChaharChoudhary à Shalin “Ap ne galat ladki se panga le liya hai est bar” Feu? ACER PRIYANKA CHAHAR a rugi toute la semaine#BiggBoss16 #Bb16 Bigg Boss Gourou ? (@_biggbossfc) 30 octobre 2022

Priyanka a également été vue en train de parler avec Ankit Gupta du fait que Salman Khan n’aime pas du tout Shalin et n’est même pas intéressé à lui parler. On se demande si ce sera le mudda du week-end à venir ka vaar.