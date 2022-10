Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot devient agressif avec Archana Gautam dans une tâche de capitaine ; elle prétend qu’il l’a frappée [Watch video]

Bigg Boss 16 devient intéressant jour après jour. Dans le dernier épisode, vous verrez Shiv Thakare et Gautam Vig se battre pour la tâche de capitaine après que Nimrit Kaur Ahluwalia ait perdu le poste de capitaine. Alors que c’est la deuxième fois que Nimrit a perdu ses chaînes, pour la première fois Shalin Bhanot s’est tenue en face d’elle tout en luttant pour gagner pour être le prochain capitaine, mais c’est Shiv qui a joué intelligemment et l’a fait perdre en mettant du poids d’haltères sur son panier pendant le tâche de capitainerie. Et maintenant, la même tâche a été accomplie par Shiva à Gautam, alors que Shalin Bhanot est là pour se venger, il porte un chariot qui appartient à Bigg Boss pour le mettre sur la tête de Shiv afin qu’il perde. tandis qu’Archana Gautam vient au milieu pour l’arrêter car c’est une propriété de Bigg Boss et il ne peut pas l’utiliser dans la tâche.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Archana Gautam empêcher Shalin Bhanot de ne pas utiliser le chariot et il devient agressif avec elle et la repousse.

tandis que les autres concurrents sont choqués par cette agression de Shalin, Aix-la-Chapelle prétend qu’il l’a frappée et que la tâche de capitaine est interrompue au milieu. Nous nous demandons si Bigg Boss prendra des mesures contre l’agression de Shalin. Staline Bhanot est devenu l’un des concurrents les plus forts de la maison Bigg Boss 16 avec son intelligence, mais ce côté agressif de l’acteur pourrait apporter son passé à la série. Apparemment, son ex-femme Daljit Kaur s’est séparée de lui après l’avoir malmenée physiquement à plusieurs reprises. Elle a revendiqué des violences domestiques contre l’acteur de Naagin et a divorcé. Eh bien, ce n’est pas la première fois que les concurrents de la maison sont devenus agressifs pendant le tsk, plus tôt Sidharth Shukla, Asim Riaz, Karan Kundrra et bien d’autres ont également montré leur mort agressive dans la série.