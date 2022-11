Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot continue sa diatribe pour le poulet ; les internautes réagissent alors que Bigg Boss refuse d’envoyer des

La saison 16 de Bigg Boss a réussi à divertir ses téléspectateurs avec leurs combats et leurs arguments constants. L’envie constante de tomber amoureux a choqué les fans. Dans la prochaine promo de Bigg Boss 16, on voit Shalin Bhanot déclamer une fois de plus Bigg Boss pour lui fournir 250 grammes de poulet. Dans le dernier épisode, Gautam et Soundarya ont été vus se disputer les accusations portées par Bigg Boss et d’autres membres de la maison au sujet de leur relation. Ces candidats ont qualifié leur lien de faux et ont déclaré qu’ils étaient ensemble pour les caméras. Entre tout cela, Shalin a de nouveau été vu demander à Bigg Boss de lui fournir du poulet.

Shalin et Tina Datta demandent à Bigg Boss d’envoyer plus de poulet dans la maison et disent qu’il a besoin d’avoir du poulet 3 fois par jour. Shalin a été appelé par Bigg Boss dans la salle de confession où ce dernier dit qu’ils n’ont pas l’intention de le garder affamé exprès, mais ils ont déjà envoyé beaucoup de poulet qui peut être utilisé pendant toute la semaine. Bigg Boss a même déclaré que du poulet supplémentaire ne serait pas envoyé quotidiennement.

Archana Gautam est irrité par l’acte de Shalin et demande à Bigg Boss de le renvoyer chez lui. Elle demande à Shalin pourquoi il est venu chez Bigg Boss. Elle dit même que sur le marché il y a plusieurs acteurs et pourquoi est-il venu au spectacle.

Regardez la promo Bigg Boss 16 –

Voici comment les internautes ont réagi aux élucubrations de Shalin Bhanot –

Vidéo fuite – Shalin Bhanot avec son poulet dans sa ferme ???? #BiggBoss_Tak pic.twitter.com/wpuDBqEVrC #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 2 novembre 2022

#ShalinBhanot mujhe lagta h ye poulet banda ? jeu khelne aaya h ….. hdd hoti hai an poulet ki lat aaj pehli baar maine dekha ….. c’est tellement irritant. #BiggBoss16 #Le chef Punit Gumbar (@puneetgumbar) 3 novembre 2022

?? #shalinbhanot nhi #poulets nom hona chahiye iska zamzam pacha (@Biggboss16promo) 3 novembre 2022

Lagta h #ShalinBhanot #Bb16 Mai sirf poulet ? khane aaye hai..arey poulet bhaya ? k sath contenu bhi dena padta h, kya aapko 150gm poulet ? khane k baad bhi yaad nhi aata k kuch kar k bhi dikhana padega #BiggBoss16 Rubeena Akhter Officielle (@rubytaurus21) 3 novembre 2022