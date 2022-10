Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot commente les sous-vêtements de Soundarya Sharma ; Gautam Vig pointe ses “mauvaises intentions”

La saison 16 de Bigg Boss a réussi à impressionner les téléspectateurs avec ses cadeaux et ses controverses. Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, Shalin Bhanot a fait des remarques sur les vêtements de Soundarya Sharma. Soundarya a pris cela comme une blague, mais il semble que Gautam ait perdu son calme en même temps. Soundarya a dit à Gautam qu’elle ne s’était pas rendu compte qu’elle avait porté du Calvin Klein, ce que Shalin a remarqué. Plus tard, Shalim a dit à Tina et Soundarya qu’il se souvenait d’une blague qui était sous la ceinture. Tina l’a forcé à raconter la blague. Shalin dit alors qu’il a toujours aimé cette marque. Soundarya et Tina étaient tout sourire après avoir écouté la blague.

Plus tard, Soundarya et Gautam Vig ont parlé de leurs émotions tout en parlant de la blague de Shalin. Gautam a dit à Soundarya de prendre position et qu’elle devrait dire fermement à Shalin qu’elle n’aime pas ça. Gautam dit plus tard à Soundarya que les intentions de Shalin ne sont peut-être pas bonnes, mais elle doit l’empêcher de flirter.

Soundarya et Gautam parlent même du baiser de Shalin. Gautam dit à Soundarya de s’abstenir de se livrer à de telles pitreries. Plus tard, Soundarya a été vue en train d’essayer de se raccommoder avec MC Stan et lui dit qu’elle ne sait pas si Gautam et Shalin jouent à des jeux ou s’ils ont un véritable lien d’amitié avec elle. Eh bien, Gautam a un penchant pour Soundarya, mais ce dernier le trouve comme un bon ami. Nimrit Kaur Ahluwalia, Ankit Gupta, Priyanka Choudhary, Abdu Rozik, Manya Singh, Gautam Vig, Archana Gautam, Tina Datta, Soundarya Sharma, Sreejitaa Dee, Mc Stan, Shiv Thakare, Sajid Khan, Shalin Bhanot et Gori Nagori font de leur mieux pour divertir leurs fans avec leurs bouffonneries.