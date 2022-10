Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot a touché Soundarya Sharma de manière inappropriée ? Manya Singh fait une révélation choquante

Shalin Bhanot devient lentement le candidat dont on parle le plus dans la maison Bigg Boss 16. Et en ce moment, la révélation choquante de Manya Singh, finaliste de Miss Inde, sur l’acteur de télévision Shalin laisse ses fans et les téléspectateurs sous le choc. Manya dans la salle de confession a révélé que Soundarya Sharma prétend que Shalin l’a touchée de manière inappropriée Oui ! Dans le dernier épisode, nous avons vu comment Bigg Boss appelle chaque concurrent pour bavarder sur les autres constantes qu’il souhaite dans la salle des confessions. Un par un, chaque candidat est venu et a parlé des candidats qu’il n’aime pas. Manya a parlé de Soundarya et de ses liens avec les personnes au pouvoir.

Manya dit que Soundarya, qui se lie d’amitié avec Gautam Vig, a donné à Shalin le premier indice pour flirter avec elle, mais quand elle a vu Gautam devenir le capitaine de la maison, elle a fait demi-tour vers Gautam et maintenant leur romance est devenue le sujet brûlant. dans la maison. Et elle a même convaincu Gautam que Shalin l’a embrassée sur les joues, ce qu’elle a trouvé inapproprié.

Manya dit que si Soundarya a trouvé les attouchements et les baisers de Shalin inappropriés, comme elle l’a dit à Gautam, elle aurait dû prendre position contre cela. Si quelque chose de semblable lui était arrivé, elle aurait pris position. Manya a même allégué que Soundarya est la personne la plus sûre et qu’elle est irréelle dans la maison. Manya Singh a récemment reçu le masque noir dans la maison par les détenus car ils ont découvert qu’elle n’était pas visible dans la maison avec Sumbul Touqeer et maintenant la fille essaie de rester visible, mais seul le temps dira si elle gère rester à la maison ou non. Pendant ce temps, Shalin et Tina Datta ont rafistolé la maison et les téléspectateurs l’ont qualifié de désespéré.