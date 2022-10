Bigg Boss 16 : Shah Rukh Khan et Akshay Kumar ont été proposés pour animer ? Voici ce qui s’est passé

La saison 16 de Bigg Boss a gardé les téléspectateurs accrochés à l’émission de téléréalité. Le spectacle a attiré l’attention avec ses controverses constantes et ses combats laids. Salman Khan parvient à faire tourner les têtes avec style grâce à ses talents d’hôte. L’acteur de Tiger 3, Salman, a amené Bigg Boss à un tout autre niveau. L’émission Bigg Boss a été animée par Arshad Warsi, Shilpa Shetty et Amitabh Bachchan.

Selon les rapports de TellyChakkar, l’acteur Pathaan Shah Rukh Khan et l’acteur Ram Setu Akshay Kumar se sont vu proposer d’héberger Bigg Boss. Mais, les beaux mecs de Bollywood semblent avoir décliné l’offre dont ils connaissent le mieux les raisons.

Apparemment, les fabricants de Bigg Boss 16 ont alors approché Salman Khan pour accueillir la saison. Salman est l’un des hôtes les plus célèbres et a dirigé avec succès chaque saison de Bigg Boss. En parlant de Bigg Boss 16, Abdu Rozik, Soundarya Sharma, Nimrit Kaur Ahluwalia, Gautam Vig, Shiv Thakare, Tina Datta, Gori Nagori ont été nominés cette semaine pour l’expulsion. Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, Nimrit et Gautam se sont battus. Les deux sont devenus ennemis et ont laissé tout le monde choqué par leurs combats.