Bigg Boss 16 : Saviez-vous que Sumbul Touqeer a joué un rôle dans CE film d’Ayushmann Khurrana avant de devenir célèbre en tant qu’Imlie ?

La renommée de Bigg Boss 16, Sumbul Touqeer, a parcouru un long chemin dans son parcours car elle a commencé très jeune. Avant Imlie, elle aurait fait beaucoup de petits rôles. Mais sa petite apparition dans ce film lui a valu beaucoup d’appréciation et grâce à ce rôle, elle a décroché un rôle principal dans Imlie. Sumbul Touqeer a été vu avec Ayushmann Khurrana dans l’article 15 jouant le rôle d’une femme de chambre adolescente. Cependant, c’était un petit rôle mais un impact important. Sumbul appelle le film une excellente expérience de travail car au début, elle ne pouvait pas croire qu’elle avait eu l’opportunité de travailler dans le film avec Ayushmann Khurrana.

En parlant de Sumbul en ce moment, elle est l’actrice la plus populaire à la télévision et ses fans sont super excités par son passage dans Bigg Boss 16. Elle a fait une apparition fracassante dans la série avec sa performance de danse sur la chanson Chaka Chak de Sara Ali Khan et même, de l’animateur superstar Salman Khan a dansé avec lui. Elle est la Miss Congeniality de la télévision car elle établit très rapidement une relation avec chaque personne qu’elle rencontre et les exemples classiques sont Gashmeer Mahajan et Fahmaan Khan. Salman Khan avait l’air très impressionné par Sumbul, alors que les internautes l’ont déjà déclarée finaliste.

Le père de Sumbul Touqeer a également été vu sur scène, chorégraphe à Bollywood. Sumbul a été agréablement surprise de l’apparition de son père dans l’émission qui a continué à prononcer le discours de motivation. Sumbul est l’une des plus jeunes candidates de la série et serait l’actrice la mieux payée. La renommée d’Imlie facturait 12 roupies lakh par semaine pour faire partie de l’émission. Ses fans sont ravis de la voir dans l’émission et de voir et d’en apprendre davantage sur son histoire réelle. Les parents de Sumbul se sont séparés quand elle avait 6 ans et plus tard, il a vécu avec son annonce qui a pris grand soin d’elle.