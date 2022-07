Bigg Boss 16 : Salman Khan tournera la promo la première semaine d’octobre ; les créateurs de choisir CE thème

Avec la suppression de Bigg Boss OTT, tous les regards sont tournés vers Bigg Boss 16. L’émission sera diffusée à partir d’octobre. Selon Tellychakkar, la première promo pourrait arriver sur Colors à partir de la deuxième semaine de septembre. Selon toute probabilité, les fans pourront voir deux nouvelles émissions de téléréalité, Bigg Boss 16 et Jhalak Dikhhla Jaa 10 simultanément à la télévision. L’année dernière, le spectacle avait pour thème la jungle. Cette fois, ils prévoient d’avoir un thème sous-marin. Cela a été rapporté par Tellychakkar. La superstar tirera pour la promo en août, et les créateurs contactent maintenant les candidats. Les murs ont des photos de crabes, de poissons, de requins, etc.

Khatron Ke Khiladi 12 apporte de bons TRP à la chaîne. Cette année, nous ne verrons pas Bigg Boss OTT. Le spectacle aura maintenant lieu en 2023. Bigg Boss 16 devait commencer de novembre à décembre, selon les rapports précédents. Beaucoup de noms font le tour comme Kaveri Priyam, Divyanka Tripathi Dahiya, Arjun Bijlani, Sanaya Irani et d’autres. Les fans ont été choqués lorsque des informations ont été communiquées selon lesquelles Salman Khan allait facturer Rs 1000 crore pour cette saison de Bigg Boss. Les TRP de l’année dernière n’étaient pas géniaux. Cette fois, les fabricants ont beaucoup de travail en main.

Bigg Boss 16 pourrait également voir des noms de MTV Roadies et Splitsvilla. Certains des noms qui font le tour sont Baseer Ali, Kevin Almasifar, Divya Agarwal et ainsi de suite. Baseer Ali a déclaré: “Donc, comme toujours, ce sont des spéculations … et je n’ai pas encore été contacté par l’équipe officielle cette année. Beaucoup d’autres sources ont essayé de me faire savoir que je suis considéré ou quoi que ce soit. C’est arrivé depuis 3 à 4 ans maintenant.” Il semble que l’acteur de Bollywood entaché, Shiny Ahuja, ait également été approché pour le spectacle. Il est resté longtemps à l’écart des projecteurs.