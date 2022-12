Bigg Boss 16 : Salman Khan s’en prend à Priyanka Chahar Choudhary pour son « mahanta » ; demande à ses colocataires de l’adorer [Watch]

Priyanka Chahar Choudhary a eu une panne majeure quand Ankit Gupta a été éliminé de la maison Bigg Boss 16. Ankit a été rejeté par les colocataires et ce fut un moment très déchirant pour Priyanka. Sur Shanivaar Ka Vaar, Salman Khan sera vu prendre la classe de Priyanka et la critiquer pour son hypocrisie.

Dans la dernière promo, on peut voir Salman interroger Priyanka sur sa décision de s’abstenir d’appuyer sur le buzzer pour sauver Ankit d’avoir perdu Rs 25 lakh du prix en argent. Il lui demande comment elle n’est pas semblable à celle des autres qui ont fait la même chose dans le passé. Priyanka dit qu’elle ne voulait pas sacrifier son amitié, ce qui laisse Salman perplexe.

Salman lui dit alors qu’après toutes les saisons de l’émission, il a finalement rencontré une candidate qui est une déesse et connue pour son «mahanta». Il demande alors aux colocataires de l’adorer. Dans la diapositive suivante, on peut voir tous les colocataires tomber sur les pieds de Priyanka. Salman demande alors à Priyanka à quel point il est juste de dire que ce qu’elle fait est bien et que lorsque d’autres font de même, cela devient soudainement faux. Priyanka reste discrète.

Les téléspectateurs ont estimé que les créateurs visaient délibérément Priyanka et Ankit lors du week-end Ka Vaar. Beaucoup de gens ont qualifié l’émission de partiale et ont critiqué Salman pour avoir suivi le cours de Priyanka, comme les colocataires qui sont souvent vus se disputer avec elle à l’intérieur de la maison.

Pendant ce temps, Priyanka a été déclarée gagnante de MyGlamm Face of the Season. Elle aura désormais la chance de tourner une publicité avec Shraddha Kapoor et de gagner également Rs 25 lakh.

Pendant ce temps, Ankit s’est vu montrer la porte de sortie de l’émission de téléréalité controversée Bigg Boss 16. Depuis que les lignes de vote ont été fermées cette semaine, les colocataires ont dû donner le nom d’un candidat pour avoir le moins contribué à l’émission. Dans la nomination de cette semaine, à part Ankit, Tina Datta et Sreejita De ont également été nominées.