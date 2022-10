Bigg Boss 16 : Salman Khan reviendra en tant qu’hôte après s’être remis de la dengue [FULL REPORT]

Salman Khan est devenu une partie intégrante de Bigg Boss. Il anime l’émission de téléréalité depuis des lustres et maintenant il est devenu synonyme de l’émission. Il y en a beaucoup qui regardent Grand Patron 16 uniquement pour Salman Khan. Cependant, le Dabangg Khan n’est pas apparu lors du dernier Weekend Ka Vaar. Il a été remplacé par Karan Johar fou seulement deux épisodes. Il a été rapporté que Dabangg Khan souffrait de dengue et qu’il ne pouvait donc pas tourner les épisodes de Weekend Ka Vaar. Mais maintenant, il a récupéré.

Salman Khan sera de retour en tant qu’hôte de Bigg Boss 16

Salman Khan, qui était absent pour suivre un traitement contre la dengue, s’est maintenant rétabli et il tournera bientôt pour le prochain épisode Weekend Ka Vaar de Bigg Boss 16. Étant donné qu’il y a des changements dans le calendrier des émissions, Weekend Ka Vaar se déroule désormais le vendredi et le samedi. Salman Khan s’est complètement rétabli puisqu’il a également été aperçu à la fête d’anniversaire de son beau-frère Aayush Sharma qui s’est tenue il y a deux jours. Salman a disparu des grandes fêtes de Diwali, mais il s’est assuré d’assister à la fête d’anniversaire d’Aayush. La semaine dernière, Karan Johar avait pris la relève en tant qu’hôte. Il avait critiqué Gautam Vig pour avoir fait des remarques et terni l’image de Soundarya Gautam. Il a même déclaré qu’il trouvait leur relation “fausse” et que c’était partout dans l’actualité du divertissement.

Cette semaine, beaucoup de choses se sont déjà déroulées à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Shalin Bhanot et Sumbul Touqeer ont eu des combats majeurs et leur amitié a disparu. Gautam Vig et Nimrit Kaur Ahluwalia se sont également disputés et Soundarya Sharma a fait des commentaires désagréables.

Bigg Boss donne une nouvelle tâche

Les concurrents de Bigg Boss 16 ont maintenant une tâche à accomplir. La maison a été divisée en auberge pour filles et auberge pour garçons. Sajid Khan est le gardien de sécurité de l’auberge pour hommes tandis qu’Archana Gautam est le directeur de l’auberge pour femmes.