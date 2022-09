Bigg Boss 16: Salman Khan révèle ce qui l’ANGÈRE le plus chez les candidats; dit: ‘Ça me fait chier quand…’

Dernièrement, toute la conversation autour du la télé le monde a entouré le chef tel est le fou pour sans doute le plus grand de l’Inde télé réalité de tous les temps. Et avec Grand Patron 16 officiellement lancée hier, 27 septembre, l’excitation suscitée par le télé réalité Le spectacle s’est multiplié, chaque petit détail étant surveillé par ses légions de fans. Avec le bon, il y a toujours un peu de mauvais et de laid aussi, et un hôte superstar Salman Khan lui-même l’a attesté au Lancement de Bigg Boss 16 événement, lorsqu’il a catégoriquement déclaré ce qui l’irrite le plus Les concurrents de Bigg Boss sur le spectacle.

Bigg Boss 16 premier concurrent Abdu Roziq et promo

La star des médias sociaux Abdu Rozik, qui compte 3,5 millions de followers sur Instagram, et sera vue en train de faire son Bollywood ses débuts plus tard cette année aux côtés de Salman Khan lui-même dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, a été officiellement confirmé comme le premier concurrent de Bigg Boss 16 par l’hôte lui-même lors du même événement. Il sera très intéressant de voir comment le petit bonhomme s’entend dans le Maison Bigg Boss avec tous les autres concurrents.