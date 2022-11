Bigg Boss 16 : Salman Khan reçoit un contrecoup massif pour avoir claqué Sumbul Touqeer ; les internautes disent: “Honte à vous d’avoir déchiré une fille de 19 ans”

Bigg Boss 16: Salman Khan a fait face au poids des médias sociaux pour être l’hôte de l’émission Bigg Boss depuis 10 ans maintenant et chaque fois qu’il dit qu’il quittera l’année prochaine, mais il revient pour ses fans. Et cette fois encore, la superstar fait face à beaucoup de contrecoups pour avoir claqué Sumbul Touqeer et l’avoir qualifiée d’obsédée par l’acteur de 40 ans ne va pas avec les fans de la renommée d’Imlie et les téléspectateurs de la série. Ils ont qualifié ce week-end Ka Vaar d’ennuyeux et ont affirmé que Salman n’avait pas regardé l’épisode de cette semaine et qu’il n’avait donc blâmé Sumbul que pour tout et avait très bien déplacé l’attention du combat de Shalin et MC Stan vers le personnage de Sumbul.

Salman est aveugle. Host bann ne se pehle kabhi ye v signe kar liya karo ki “mai clip acche se dekhunga” sans rien ignorer SUPPORT JANTA AVEC SUMBUL Sriya (@SriyaGhosh2) 18 novembre 2022

Tout ce drame pour rien ? Shalin est de retour avec Tina. Les câlins, les câlins et même Salman profitent maintenant. Une telle perte de temps tout cela a été. Insabme kata sirf sumbul ka ?#bb16 #priyankit#WeekendKaVaar Ankit ? (@not_ur_nemesis) 19 novembre 2022

je ne suis pas #SumbulTouquerKhan Fan d’où je viens #PriyankaPaltan mais la manière #Salman Khan? ne Iski Ijjat ki Dhajjiyan udai hai à la télévision nationale Just For TRP C’est vraiment dégoûtant à regarder ? HONTE À VOUS COULEURS ET SALMAN BB16 LE SPECTACLE PRIYANKIT#BiggBoss16 #Le chef pic.twitter.com/ZvenobD65E Monsieur Khan (@mr_sany_) 19 novembre 2022

Sumbul a pleuré et a dit “yeh bahut galat hai simple homme moi kabhi kuchh galat nahi thha” Sumbul a-t-il le cran de tenir tête même à Salman ? NE CRY GIRL..CE VOYAGE TE REND FORT ET TU REVIENDRAS COMME SHERANI. RESTEZ FORT SUMBUL#BiggBoss16#SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/AIskqNLc7q ÉQUIPE SUMBUL KHAN (@SumbulKhanTeam) 19 novembre 2022

Ankit est agressif. Sumbul est obsédé. Tina ne ment jamais. BB ne supporte pas la violence. Salman ne lit pas de script. Et nous sommes censés prendre cela au sérieux. ?#AnkitGupta #SumbulTouqeerKhan #BB16 ?????? ? (@Reene343) 19 novembre 2022

Salman Khan dans l’émission a exprimé son inquiétude pour Sumbul et lui a demandé de maintenir ses distances avec Shalin pendant que l’acteur se réconciliait avec Tina Datta et se tournait joyeusement vers elle sans prendre aucune position pour son ami Sumbul comme il le prétend.