Bigg Boss 16 : Salman Khan rappelle à Tina Datta comment Sumbul Touqeer s’est retiré du soi-disant triangle amoureux ; Les fans de l’actrice d’Imlie l’appellent “Karma”

Bigg Boss 16: Tina Datta a été expulsée de l’émission de Salman Khan et ses fans sont extrêmement déçus, tandis que dans le vendredi Ka Vaar d’hier, nous avons vu comment Salman Khan a demandé à Tian si quelque chose la dérangeait après qu’il se soit moqué d’elle en prenant le nom de Zhu Zhu et de son manager dans la maison. Salman a même expliqué pourquoi son manager la forçait à avoir un angle d’amour avec Shalin Bhanot dans la maison et on lui a rappelé qu’elle était une personne forte et qu’elle pouvait jouer en solo. Tina a même été avertie par Salman qu’elle est poursuivie par Shalin dans la maison.

Salman a même donné un exemple de Sumbul Touqeer et comment elle a reculé après que la superstar l’ait avertie qu’il y avait un triangle amoureux. Les fans de Sumbul sont extrêmement fiers de leur fille et l’appellent Karma après ce qui s’est passé avec Tina dans la maison. Sumbul a réussi à briller après l’horrible épisode qui lui est arrivé et elle a été qualifiée d’obsédée par Shalin, l’entrée de Fahmaan Khan dans la maison a également changé son jeu.

Et c’est ce que ma fille #SumbulTouqeerKhan a GAGNE dans cette maison ??????#Salman Khan donnant un exemple de SUMBUL et comment elle a surmonté toute cette situation et comment TUNA elle-même était après SUMBUL. ??? Les gars ne sont pas KARMA incroyables ????????? #BB16 #BiggBoss16 #SumbulSquad pic.twitter.com/2hG7S1SnoC k. (@karishmaokay) 9 décembre 2022

Tina a été vue en train de s’effondrer à quelques reprises dans la maison et cela montre qu’elle est émotionnellement affectée. Alors que les rapports suggèrent que Tina la fera revenir à la maison de sitôt, ses fans sont mécontents de son expulsion et de sa tendance NO BB sans Tina.