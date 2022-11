Bigg Boss 16 : Salman Khan qualifie Sajid Khan de « double standard » ; la tâche d’élimination commence

Bigg Boss 16 est maintenant arrivé à un point où un concurrent se verra montrer la porte de sortie dans le processus d’élimination. Vendredi Ka Vaar, Salman Khan a critiqué Shalin Bhanot, Soundarya Sharma, Archana Gautam et Tina Datta pour avoir accusé les créateurs d’être biaisés envers certains candidats. Et maintenant, Salman sera vu dénigrer Sajid Khan pour son jeu ennuyeux à l’intérieur de la maison.

Dans l’épisode de ce soir, on verra Salman prendre la classe de Sajid Khan pour sa participation ennuyeuse à la maison Bigg Boss. Dans la promo, on voit Salman dire à Sajid qu’il n’a contribué à rien et lui demande ce qu’il fait dans l’émission.

Sajid essaie de se justifier qu’il montrera son vrai jeu le moment venu. On voit également ses collègues concurrents accuser Sajid de ne pas être impliqué dans les tâches ou l’une des activités à l’intérieur de la maison.

Salman poursuit en disant à Sajid que sa présence dans la série est presque nulle. Il prend parfois position pour quelque chose, puis fait un pas en arrière. On voit Sajid assis en silence écoutant ce que Salman lui dit. Salman qualifie alors les actions de Sajid de doubles standards.

Pendant ce temps, Sumbul Touqeer, Soundarya Sharma et Archana Gautam sont vus assis avec Salman qui leur demande de choisir certains de leurs amis de confiance pour les sauver de l’élimination. De l’autre côté, Gautam Vig, Sajid Khan et Priyanka Chahar Choudhary sont vus. Salman leur dit que l’un d’eux doit appuyer sur le buzzer et s’il y a confusion, l’un des concurrents sera éliminé.

Reste à savoir qui sera éliminé cette semaine. Continuez à regarder cet espace pour les dernières mises à jour sur Bigg Boss 16.