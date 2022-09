Bigg Boss 16 : Salman Khan parle de son SALAIRE dans l’émission de télé-réalité ; dit: ‘Si j’ai Rs 1000 crore …’

On a beaucoup spéculé sur le salaire de Salman Khan cette année pour Grand Patron 16. Enfin, lors du lancement de la nouvelle saison de le chef aujourd’hui, 26 septembre, Salman a démystifié toutes les rumeurs, déclarant: “Si j’obtenais ce montant (1000 crore), alors je ne travaillerais pas de ma vie. Je le pense vraiment. Ce n’est même pas un quart de celui-ci. Mais, même si je l’avais, je J’ai trop de dépenses comme les honoraires d’avocats, mes honoraires d’avocats sont très élevés. Donc, il y a ça. Et ce que vous ne réalisez pas quand les médias et les fan clubs font circuler ces histoires, c’est que l’impôt sur le revenu remarque également tout cela, puis se pose des questions. peut être élevé sur moi.”

Salman Khan répond aux rumeurs selon lesquelles il n’hébergerait pas Bigg Boss 16

Une autre rumeur circulait avant la sortie de la promo Bigg Boss 16 était que Salman Khan ne reviendrait pas en tant qu’hôte. Interrogée à ce sujet par Gauahar Khan, qui a ancré le lancement même de la nouvelle saison de Bigg Boss, la superstar a répondu : “Je m’énerve et je leur dis que je ne le fais pas (héberger Bigg Boss). Mais, ils (le canal) n’ont personne d’autre, donc ils doivent venir vers moi. Sinon, s’ils avaient le choix, ils ne viendraient jamais vers moi. Je n’irais jamais vers moi pour ces choses. Donc, je ne blâmez-les lorsque ces articles circulent.”

Abdu Roziq, premier concurrent de Bigg Boss 16

Étoile des médias sociaux Abdu Rozikqui compte 3,5 millions de followers sur Instagram, et on le verra faire son Bollywood ses débuts plus tard cette année aux côtés de Salman Khan lui-même dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, a été officiellement confirmé comme le premier concurrent de Bigg Boss 16 par l’hôte lui-même lors du même événement. Il sera très intéressant de voir comment le petit bonhomme s’entend avec tous les autres concurrents de la maison Bigg Boss.