Bigg Boss 16 : Salman Khan ordonne à Abdu Rozik de sortir de la maison ; est-ce la fin de son voyage? Regarder la vidéo

Grand Patron 16 devient dramatique chaque jour. Les nominations dramatiques de cette semaine ont vu des noms de candidats comme Nimrit Kaur Ahluwalia, Gautam Vig, Gori Nagori, Tina Datta, Soundarya Sharma, Abdu Rozik et Shiv Thakaré. Salman Khan n’est pas satisfait des participants. Il a dit que comme tout le monde a nommé Abdu du fait qu’il a beaucoup de fans et qu’il ne quittera pas la maison, le chanteur quitte la maison. Salman a donné l’ordre à Abdu de sortir immédiatement de la maison. Abdu est vu debout de sa place avec un visage triste.

Soundarya Sharma et Nimrit Kaur Ahluwalia ne peuvent pas croire la vérité et Nimrit est vu fondre en larmes. Elle essaie même d’arrêter Abdu. Plus tôt, Salman avait révélé qu’Abdu était le seul concurrent de l’émission Bigg Boss à jouer au jeu sans aucun filtre. Il n’a fait aucun argument dans l’émission jusqu’à présent. Il n’a pas eu d’arguments dans l’émission jusqu’à présent et ses arguments sont transmis devant le public. Lorsqu’il était en colère contre Sajid Khan, Sumbul Touqeer et Archana Gautam, sa colère et sa tristesse ont été clairement perçues par tous.

Regardez la vidéo d’Abdu Rozik quittant la maison de Bigg Boss 16.

Salman, d’autre part, est également vu en train de se moquer d’Ankit Gupta et de dire que la nature calme d’Abdu fonctionne pour les fans car il sait où et comment réagir. Il connaît la dynamique changeante de la maison Bigg Boss et Abdu n’est pas quelqu’un qui aime changer. Apparemment, selon un rapport de la chaîne Khabri qui est un compte de fan de Bigg Boss, Abdu ne quittera pas l’émission car aucune expulsion n’a eu lieu cette semaine. Pendant ce temps, Ankit est calme mais cette partie de lui crée le chaos dans son propre jeu car il ne se démarque pas en tant que participant. Salman a même remercié Abdu de ne pas avoir écouté le conseil d’Archana sur la colère et de faire des choses qui lui convenaient.