Bigg Boss 16: Salman Khan MOCKS Shalin Bhanot alors qu’il s’en prend à lui pour son combat abusif avec MC Stan

Bigg Boss 16 : On voit Salman Khan perdre son calme à cause de Shalin Bhanot et de MC Stan qui sont violents et se menacent dans leurs combats. Shalin s’est même moqué de son comportement par SK, où l’hôte superstar l’a imité, et c’était un régal visuel. Tout en parlant de MC, Stan Salman l’a interrogé sur les abus et le rappeur s’est immédiatement excusé pour son comportement. Dans la promo, vous pouvez voir que Salman en a fini avec leurs combats réguliers et cette fois, nous nous demandons s’il prendra des mesures énergiques contre les deux. La dernière fois que MC Stan est devenu physique et abusif avec Shalin, il a été éliminé pendant quatre semaines.

Shalin Bhanot et MC Stan se sont disputés pendant la tâche des nominations et Stan l’a menacé de se faire battre par son peuple quand il sera hors de cette menace, le rappeur a laissé les parents de Shalin extrêmement stressés et ils ont partagé un don à Bigg Boss pour former l’inquiétude à propos de la sécurité de leur fils. Salman Khan demande à la fois à Shalin et à MC Stan de recréer la scène et de se battre devant lui, tandis que Shalin, comme d’habitude, meurt un peu de suraction et cela rend Salmn encore plus agressif tout en leur faisant comprendre.

Salman Kahn a reçu beaucoup d’appréciation pour avoir magnifiquement animé l’émission au fil des ans, nous avons souvent vu la superstar gérer des situations difficiles parmi les constantes. Et cette fois, le dur à cuire dans la série est MC Stan et Shalin Bhanot. En parlant d’élimination, cette semaine, il n’y aura pas d’élimination car Ankit Gupta est déjà sorti de la maison sur la base d’une contribution moindre votée par le détenu de la maison. Cependant, sa sortie a bouleversé les fans et ils sont à la mode sur Twitter avec #NOBIGGBOSSWITHOUTANKITGUPTA.