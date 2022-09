Bigg Boss 16 : Salman Khan jouera-t-il aussi le jeu cette fois ? L’acteur révèle comment il va gérer les candidats

C’est encore cette période de l’année. Le moment où le monde de la télévision s’immobilise parce que le plus grand de l’Inde télé réalité spectacle de tous les temps, le chef, Retour. Cette année, Grand Patron 16 a été lancé de manière vraiment grandiose avec l’animateur superstar de l’émission Salman Khan Colors TV organise un grand événement au prestigieux Taj Land End Hotel, Bandra, Mumbai, digne de la stature de l’acteur et de la série télévisée, auquel assiste un contingent gigantesque des médias. Maintenant, nous avons déjà entendu parler de Bigg Boss pour un tout nouveau format cette fois-ci, qui Salman a finalement abordé le lancement.

Salman Khan révèle ses plans pour les concurrents de Bigg Boss 16

Lorsque le présentateur de l’événement, Gauahar Khan, a demandé à Salman Khan s’il participerait lui aussi à Bigg Boss 16 selon le nouveau format, la superstar a répondu : “J’ai toujours joué à ce jeu et je continuerai toujours à jouer à ce jeu. Plus tôt, quand Bigg Le patron a commencé, les gens jouaient leur vrai jeu. Au cours des saisons suivantes, les gens, bien qu’ils aient compris le jeu, ont commencé à être moins réels et ont commencé à jouer leurs propres tours, en venant avec leurs mentalités prédéfinies, en intimidant les autres. Mon travail sera d’être encore plus strict avec ceux qui ne sont pas réels et pour donner une leçon à ceux qui intimident.”

Abdu Roziq, premier concurrent de Bigg Boss 16

La star des médias sociaux Abdu Rozik, qui compte 3,5 millions d’abonnés sur Instagram, et sera vu faire ses débuts à Bollywood plus tard cette année aux côtés de Salman Khan lui-même à Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, a été officiellement confirmé comme le premier concurrent de Bigg Boss 16 par le s’héberger au même événement.

Date de début de Bigg Boss 16 et où regarder

La dernière saison de Bigg Boss débutera le 1er octobre. Il sera diffusé sur la chaîne de télévision Colors et sera également diffusé simultanément quotidiennement sur la plate-forme Voot OTT, Salman Khan animant comme d’habitude le week-end.