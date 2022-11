Bigg Boss 16 : Salman Khan jouera Cupidon pour Priyanka Chahar Choudhary-Ankit Gupta comme il l’a fait pour Sidharth Shukla-Shehnaaz Gill ? [Exclusive]

Les téléspectateurs de Bigg Boss 16 voient comment Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta sont éduqués par les fabricants. On leur a dit à plusieurs reprises qu’Ankit Gupta n’est pas assez vocal. Priyanka Chahar Choudhary était en larmes après l’épisode de Shanivaar Ka Vaar où Salman Khan lui a dit de laisser Ankit Gupta seul et de le laisser jouer à son propre jeu. Maintenant, une source nous a dit que Salman Khan est assez impressionné par Priyanka Chahar Choudhary. Le birdie a dit qu’il avait dit aux créateurs qu’il aimerait avoir un mot avec les deux. Priyanka Chahar Choudhary sur toute cette affaire.

Une source nous a dit : “Salman Khan n’a pas aimé que tout ce récit soit repoussé selon lequel Priyanka Chahar Choudhary est une femme dominatrice. Il voulait qu’Ankit Gupta comprenne que son silence est considéré comme de la soumission alors que ce n’est pas le cas. À l’intérieur de la maison , la relation de PriyAnkit fait l’objet de nombreuses discussions, certains la traitant de fille autoritaire, de bahu ennuyeuse et ainsi de suite.” La superstar voulait apparemment qu’Ankit Gupta se rende compte qu’il devait mettre fin à cette discussion sur le fait que Priyanka était une femme contrôlante. La source a ajouté : “Salman Khan les aime vraiment. Il comprend que leurs sentiments sont très profonds. Il veut qu’Ankit réalise ses vrais sentiments. afin que Priyanka puisse obtenir ce soutien. De plus, Priyanka Chahar Choudhary étant une fille reçoit plus de critiques, ce qui est injuste.

Est-ce que Salman Khan adore le duo autant qu’il aimait SidNaaz, c’est-à-dire le duo emblématique de Sidharth Shukla et Shehnaaz Gill. La source dit : “On ne peut pas dire ça. Il les adorait. Salman aime beaucoup les deux. Il sera heureux s’ils réalisent leurs sentiments et s’unissent dans le vrai sens du terme.” Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta étaient les chefs de file d’Udaariyaan et il semble qu’ils n’aient pas parlé pendant cinq mois avant de venir dans l’émission.