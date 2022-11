Bigg Boss 16 : Salman Khan en a marre de la diatribe au poulet de Shalin Bhanot ; le SLAMS en disant: “C’est vraiment énervant”

Grand Patron 16 fait maintenant partie de la liste des 10 émissions de télévision les plus appréciées. À chaque saison, de plus en plus de visages populaires se joignent à nous. En cette saison, des stars comme Shalin Bhanot, Tina Datta, Sumbul Touqeer, Ankit Gupta, Priyanka Chahar Choudhary, Gautam Vig et bien d’autres sont entrés dans l’émission controversée. Toutes les stars font de leur mieux pour gagner le maximum d’images. Shalin Bhanot a déclamé et exigé du poulet pour ses raisons «médicales». Dans le récent Weekend Ka Vaar, nous verrons Salman Khan critiquer Shalin Bhanot pour la même chose.

Divertissement Nouvelles: écoles Salman Khan Shalin Bhanot et Archana Gautam

Salman Khan donnera une dose à Shalin Bhanot en disant qu’il en parle à chaque fois. Avant de dormir, avant la tâche et tout le reste. L’hôte dit que Shalin devrait se concentrer sur la victoire du spectacle et du trophée plutôt que sur le poulet. Salman a même demandé à Bigg Boss pourquoi les demandes étaient satisfaites. Shalin Bhanot souriait pendant que Salman Khan lui parlait, puis l’hôte lui a demandé d’arrêter de sourire et a dit: “Aapka focus trophy par hona chahiye poulet par nahi arrête de sourire, ce n’est pas drôle, c’est sanglant irritant.”

D’autre part, Salman Khan a également critiqué Archana Gautam. Elle a récemment accusé Bigg Boss de lui avoir volé ses affaires. Elle a partagé qu’un de ses sacs avait disparu et a créé un chahut à ce sujet. Elle a blâmé Bigg Boss et a déclaré que ses quatre sacs avaient été volés. Salman Khan est devenu furieux et lui a demandé de quel genre de personnes elle était entourée ? Il a dit : « Je ne sais pas avec quel genre de personnes vous vous liez d’amitié. Nous ne sommes pas comme ces gens qui volent vos vêtements.

Même le dernier week-end Ka Vaar était lourd car Salman Khan était d’humeur fâchée. Il a critiqué les candidats et a même remis en question la relation entre Gautam Vig et Soundarya Sharma. Il avait réprimandé Sumbul Touqeer et Ankit Gupta pour leur comportement à l’intérieur de la grande maison.