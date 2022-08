Bigg Boss 16 : Salman Khan continuera-t-il d’animer ? Les rapports de Rohit Shetty remplaçant la superstar sans fondement?

Il y a toujours un immense buzz autour de Bigg Boss 16. Salman Khan est l’hôte le plus aimé de l’émission depuis des années maintenant. Soudain, il y a eu des nouvelles selon lesquelles Rohit Shetty pourrait lui succéder cette année. Comme nous le savons, il est très occupé avec des films comme Bhaijaan et Tiger 3. Rohit Shetty est immensément aimé en tant qu’hôte de Khatron Ke Khiladi. En fait, sa présence est également appréciée sur Bigg Boss. Nous nous souvenons comment il est venu sur Bigg Boss 13 pour apaiser Asim Riaz et feu Sidharth Shukla après que leurs combats semblent avoir franchi toutes les limites. Il est également venu pour les promotions de Sooryavanshi dans Bigg Boss 14.

Alors que la nouvelle du remplacement de Salman Khan a été démentie par la chaîne, des sources proches de Rohit Shetty ont maintenant confirmé qu’il n’y a aucune vérité dans de telles affirmations sans fondement. Il semble que la nouvelle soit complètement fausse. Personne de la chaîne ou d’Endemol n’a approché Rohit Shetty pour animer l’émission de téléréalité controversée. Khatron Ke Khiladi 12 se porte bien dans les charts TRP. Les notes sont supérieures à 2. Les fans adorent son attitude de casse-cou et la façon dont il pousse les concurrents à donner le meilleur d’eux-mêmes dans la série. Cette saison est tournée au Cap, en Afrique du Sud. Rohit Shetty est avec Khatron Ke Khiladi depuis sa cinquième saison, sauf une qui a été réalisée par Arjun Kapoor.

Il pense que la télévision a énormément contribué à renforcer son image de marque. Rohit Shetty crée un contenu adapté aux familles. Les préparatifs de Bigg Boss 16 ont commencé. Les fabricants sont en cours de casting. À l’heure actuelle, Faisal Shaikh, Munawar Faruqui, Kanika Mann, Jannat Zubair font apparemment partie des noms confirmés. Bigg Boss 16 débutera à partir de la mi-octobre 2022. Cirkus de Rohit Shetty sortira en salles en décembre 2022.