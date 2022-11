Bigg Boss 16 : Salman Khan blâme Priyanka Chahar Choudhary pour le silence d’Ankit Gupta ; les téléspectateurs sont confus [View Tweets]

Beaucoup de choses se sont passées au cours de la semaine à l’intérieur du Bigg Boss 16 où nous avons vu Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta avoir une sorte de désaccord l’un avec l’autre. Priyanka et Ankit exprimaient leur déception l’un envers l’autre. Vendredi Ka Vaar, Salman Khan a blâmé Priyanka pour le silence d’Ankit et les téléspectateurs sont maintenant confus quant à l’ensemble du scénario.

Au cours de l’épisode, Salman a demandé à tous les colocataires de porter un bandeau avec des ballons et a demandé à chaque concurrent de faire éclater la bulle de ses co-concurrents. Alors que chaque concurrent éclatait les bulles une par une, les opinions d’Ankit sur ses co-contenus ont attiré l’attention de Salman.

Salman a félicité Ankit pour ses opinions honnêtes sur Shalin Bhanot, Archana Gautam et d’autres et lui a demandé de parler plus souvent. Priyanka a également remercié Salman d’avoir fait parler Ankit qu’elle attendait avec impatience. Cependant, Salman a blâmé Priyanka pour le silence d’Ankit car elle ne le laisse pas parler et elle saute entre les deux quand il est sur le point de parler.

Priyanka a en quelque sorte essayé de comprendre ce que Salman disait à son sujet et a assuré au Dabangg Khan qu’elle garderait ses conseils à l’esprit. Cependant, les téléspectateurs étaient confus quant au fait que Salman blâme Priyanka et comment toute personne peut être tenue responsable de la personnalité de quelqu’un d’autre.

Regarde.

Salman a dit que Priyanka ne laisse pas parler Ankit.? Je suis totalement d’accord avec lui Priyanka devrait arrêter d’interférer dans une affaire ankit … dans l’épisode d’aujourd’hui, elle était si irritante en intervenant dans un sujet ankit. ?? pic.twitter.com/cO6v0qdtUV Bb_.khabrilal_ (@bbkhabriilal) 4 novembre 2022

Je ne comprends pas comment quelqu’un peut être responsable de l’expression d’opinions d’une autre personne. Comme si Pri ne tape lagake rakha hai Anki k muh pe. Nous savons tous où cela nous mène. Chaque année, Salman donne une étiquette toxique à l’un des deux dans un couple. Il est donc clair qui reçoit cette année. Trina Choudhuri (@TrinaChoudhuri) 4 novembre 2022

iski salman ne itni gandi utaari sapin bhi yede k jaise a rahi thi jaise k kuch pata hi nahi. se réveiller #PriyankaChaharChaudhary Yogi (@Yogi160789) 4 novembre 2022

la fille qui peut parler à shalin en pointant du doigt, qui se rapproche de tous ceux qui parlent ugli mat dikha ! ne sera pas surpris si salman l’a frappé mais il recevra beaucoup de soutien des fans Fierté hindoue (@DeraniJethani1) 4 novembre 2022

Comble de l’hypocrisie de Priyanka, elle s’immisçait dans la conversation entre #ShalinBhanot & #Salman mais elle n’aimait pas nimrit/d’autres impliqués dans sa convo. #Shalin #BiggBoss16 HAMZA ? (@ Ruqz16) 4 novembre 2022

Elle remerciait littéralement Salman parce qu’elle était TELLEMENT heureuse qu’Ankit ait eu la chance de s’exprimer et elle sentait que Salman l’aimait. La façon dont elle a dit ‘mein dhyaan rakhungi’, son excitation est morte, son visage s’est décomposé, je me suis senti mal pour elle parce que je m’entends si mal ! Embrasse ma fille. ?#BB16 #Le chef ???(Sid ?) (@TheBiggBossGirl) 4 novembre 2022

