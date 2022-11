Bigg Boss 16: Salman Khan BASHES Priyanka Chahar Choudhary pour ne PAS soutenir Archana Gautam; les fans de l’actrice le qualifient de “partial”

Bigg Boss 16: Salman Khan sera vu dénigrer Priyanka Chahar Choudhary pour ne pas avoir soutenu Archana Gautam quand elle avait le plus besoin d’elle. Archana est vue en dépression émotionnelle après sa rupture avec Sajid Khan et exprime son inquiétude d’être évincée de la maison en raison de son influence. Alors que Priyanka dans l’épisode essaie de la consoler, il semble que l’animateur de l’émission Salman Khan n’était pas convaincu et choisit Priyanka pour soutenir Archana selon sa convenance.

Archana à Priyanka – Tu akeli thi, akeli rahegi. Et @BeingSalmanKhan veux que Pari prenne position pour elle ??? Vous plaisantez j’espère?? Nous sommes avec priyanka #PriyankaChaharChoudhary #bb16pic.twitter.com/1munWBPFke ??????? (@devil_nahyan) 25 novembre 2022

Wow applaudissements lents Salman et les fabricants de BB, Ghum phir ke blâme Priyanka pe hi aa jata h. Woh kuch bole toh muddo me ghusti hai aur jb naa bole toh stand nhi leti ?? Juste honte @Le chef Arrêtez de la harceler PLZZ. Reste forte fille on est avec toi #PriyankaChaharChoudhary pic.twitter.com/FdXBfuSgxi ???? (@AnshXtweets) 25 novembre 2022

Même après tout cela, Salman ne l’a jamais frappée jusqu’à ce que… et veuille que Priyanka soutienne Archana ?#PriyankaChaharChoudhary #PriyankaPaltan pic.twitter.com/qJNArYF3g7 Hs (@itsbatrybro) 25 novembre 2022

Salman dit que Priyanka ne supporte pas l’archana ? Elle se tiendra toujours avec la droite, j’espère que les neutres la regardent #Pryyankit #PriyankaChaharChoudhary #BiggBoss13 pic.twitter.com/VF4AuNsE5i ? (@DlpTweets__) 25 novembre 2022

Alors que les fans de Priyanka Chahar Choudhary ont apporté un énorme soutien à l’actrice et ont critiqué la superstar pour son parti pris et veulent comprendre pourquoi on ne dit rien à Archana alors qu’elle est devenue très personnelle avec Priyanka et l’a même maudite d’être seule dans la vie. Ankit Gupta perd également son calme quand Archan fait un commentaire personnel sur Priyanka qu’elle va ruiner la maison où elle ira après le mariage, tandis que Priyanka a traité ce commentaire d’une manière très digne.