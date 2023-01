Bigg Boss 16 : Salman Khan arrête Shalin Bhanot alors qu’il pleure sur sa réputation ; dit qu’il connaît beaucoup de secrets sur lui et son ex-femme Dalljiet Kaur

Bigg Boss 16 : Salman Khan fustige Shalin Bhanot pour avoir utilisé un langage grossier pour Tina Datta et cette dernière se défend en disant qu’elle a amené son ex-femme Daljiet Kaur dans leur combat et que cela nuit à sa réputation. Salman Khan crie sur Shalin et lui dit que lui seul est responsable de sa réputation et l’informe même qu’il en sait beaucoup sur lui et son ex-femme Dalljiet mais qu’il s’est abstenu d’en parler en public. Et cette déclaration de Salman Khan laisse Shalin stupéfait et il choisit de tuer sa mère. Eh bien, la promo ne montre que cette partie et maintenant, mais il sera intéressant de voir si Shalin a une réponse à la révélation de Salman Khan.

Regardez la vidéo de Salman Khan s’en prenant à Shalin Bhanot et lui révélant qu’il connaît la vérité concernant sa femme Dalljiet Kaur

Pendant ce temps, peu de fans de Shalin ont apprécié le tamasha qu’il a fait dans l’épisode de la nuit dernière.

Dans l’épisode d’hier, tout le monde ignorait #ShalinBhanot pensant qu’ils ne lui donneront pas d’images mais eux-mêmes n’ont pas été vus et #ShalinBhanot ? saisi l’espace d’écran maximum ??? #BB16 pic.twitter.com/xYBWKoc5o4 Règles Sha (@shahzai37878216) 21 janvier 2023

Shalin a exposé les fabricants de bb comme n’importe quoi ???? Aapko naam kyu jaana hain content ke liye ??? #ShalinBhanot #bb16 pic.twitter.com/25CkwKZD3f Gaurav Kumar (@itsgauravkr) 20 janvier 2023

Shalin Bhanot a perdu son calme après 15 semaines dans la série, et dans l’épisode d’hier soir, on l’a vu menacer Bigg Boss de révéler les MG des candidats qu’il ne sortait pas de la grille, tandis que Bigg Boss lui demandait continuellement s’il avait besoin parler au psychiatre. Alors que dans les promos, nous n’avons pas vu Salman Khan dénigrer Shalin pour la même chose et pour cela, il faut attendre pour regarder l’épisode de ce soir Weekend Ka Vaar.