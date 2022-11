Bigg Boss 16 : Salman Khan annonce l’expulsion de Priyanka Chahar Choudhary ; Ankit Gupta se sent coupable Regarder]

Grand Patron 16L’épisode d’hier soir s’est terminé il y a quelques heures. Il a accueilli des invités tels que Arjun Bijlani et Léon ensoleillé qui étaient là pour promouvoir leur prochaine émission de télévision, MTV Splits Villa saison 14. Et hier soir, Salman Khan a également souligné certaines choses qui ont été les moments forts de la semaine. Ce soir, dans Bigg Boss 16, nous assisterons à une élimination choquante. Oui, tu l’as bien lu. Comme vous le savez tous Gori Nagori, Sumbul Touqeer Khan et Priyanka Chahar Choudhary sont actuellement nominés pour l’élimination.

Salman annonce l’expulsion de Priyanka

Aussi choquant que cela puisse paraître, les colocataires auront un gros choc dans la maison lorsque Salman Khan annoncera que Priyanka Chahar Choudhary rentre chez elle. Tout le monde est confus. Soundarya est très choquée d’apprendre que Priyanka est éliminée. Ankit Gupta redevient silencieux. Il semble secoué par l’annonce.

Priyanka Chahar Choudhary embrasse Soundarya et déplore qu’elle ait ce problème pour se sacrifier tout le temps. Salman Khan demande alors à Ankit comment il se sent maintenant que Priyanka sort de la maison. Ankit dit qu’il a l’impression que tout est de sa faute. Plus tard, nous voyons Priyanka et Ankit marcher vers la porte. Ankit embrasse Priyanka. Ce dernier lui demande de faire attention. La promo de l’élimination de Priyanka Chahar Choudhary de Bigg Boss devient virale. La promotion Shanivaar Ka Vaar fait parler d’elle dans Entertainment News.

Dans l’épisode de la nuit dernière de Bigg Boss 16, nous avons vu Salman Khan réprimander Ankit Gupta. Il a dit qu’il faisait passer Priyanka pour une blague. Même Ankit a été transformé en blague car les gens l’appellent Chamcha. Salman reproche à Ankit de ne pas avoir fait d’efforts alors que Priyanka en fait tant pour lui.

Pendant ce temps, dans le prochain épisode, nous verrons Salman Khan saluer Varun Dhawan et Kriti Sanon qui feront la promotion de leur film Bhediya. Salman dansera sur Thumkeshwari avec Kriti et Varun.