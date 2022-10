Bigg Boss 16: Salman Khan abandonne les tâches d’hébergement à Karan Johar pour CETTE TRISTE raison?

La saison en cours de le chef a pris de l’ampleur, avec des controverses, des querelles et toutes sortes de théories autour de la Les concurrents de Bigg Boss 16 voler épais et rapide. Cependant, un développement récent dans le Maison Bigg Boss va sûrement tout quitter Les fans de Big Boss absolument vidé. Selon le mot qui circule, Salman Khanun nom qui a été synonyme de spectacle immobilier depuis des années, n’hébergera pas les prochains épisodes de Grand Patron 16 pendant quelques semaines et les raisons inévitables laisseront les fans complètement abattus. Il y a d’autres rapports faisant le tour qui Karan Johar est intervenu pour le remplacer pendant un certain temps.