Bigg Boss 16 : Salman Khan a-t-il demandé une augmentation de salaire massive pour accueillir la nouvelle saison ? Voici ce que nous savons

Salman Khanc’est Grand Patron 16 est l’un des spectacles les plus attendus des temps à venir. Il y a déjà beaucoup de buzz autour de Bigg Boss 16. Dès les noms des candidats qui auraient été approchés pour Bigg Boss 16 jusqu’à la date de la première et ainsi de suite. Et maintenant, il y a une nouvelle mise à jour à peu près la même. Et ne vous inquiétez pas, il ne s’agit pas des candidats mais de Salman Khan. L’acteur aurait de nouveau augmenté ses honoraires. Oui, si les rapports sont quelque chose à dire, Salman a demandé une augmentation massive des frais.

Salman Khan augmente ses honoraires pour Bigg Boss 16

Animer une émission de télévision aussi controversée n’est pas une tâche facile. De plus, la junte tient également l’hôte responsable des questions abordées sur le Weekend Ka Vaar. Salman Khan a souvent été confronté à cela. Et devinez ce qu’il a toujours animé l’émission malgré le fait qu’il soit le destinataire chaque année. Tout comme l’année dernière, Salman Khan semble également avoir demandé une randonnée cette saison. Selon un rapport de Tellychakkar, l’hôte de Dabangg a demandé trois fois les frais qu’il facturerait dans la saison 15. Il n’a apparemment pas fait une bonne randonnée au cours des dernières saisons. Et donc, cette fois, il est très catégorique, sinon il n’organisera pas la saison. Il n’y a cependant aucune confirmation à ce sujet. Pour les non-initiés, Salman Khan, aurait facturé Rs 15 crore par épisode.

Les concurrents de Bigg Boss 16 s’alignent

Si les rapports sont quelque chose à dire, les célébrités suivantes ont été approchées pour Bigg Boss 16 – Arjun Bijlani, Munawar Faruqui, Divyanki Tripathi, Shivangi Joshi, Tina Datta, Azma Fallah, Shivam Sharma, Jay Dudhane, Munmum Dutta, Kat Kristian, Jannat Zubair, Faisal Shaikh, Kevin Almasifar, Arushi Dutta, Poonam Pandey, Baseer Ali et Zaid Darbar.

Bigg Boss OTT 16 date de première

Bigg Boss 16 serait diffusé fin septembre ou début octobre. Un rapport de TOI a déclaré que l’ensemble serait construit d’ici la mi-septembre. De plus, il n’y aura pas de Bigg Boss OTT 2 cette année. Les rapports indiquent qu’il a été repoussé à l’année prochaine.