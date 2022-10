Bigg Boss 16 : Sajid Khan trouve le soutien de Payal Rohatgi ; dit: “Laissez-le se battre pour son droit” tout en fouillant Mandana Karimi

Les fans de Bigg Boss 16 ont été contre les créateurs pour avoir amené Sajid Khan dans la série. Ils ont dit qu’il n’était pas nécessaire de donner une si grande tribune au cinéaste qui a été accusé dans le scandale #MeToo par plus de neuf femmes. En fait, les gens étaient contrariés que Sajid Khan ait obtenu le soutien de Shehnaaz Gill qui a une image très propre. Au cours des derniers jours, même Shilpa Shinde a laissé entendre que les gens devraient oublier le passé avec Sajid Khan et se concentrer sur les bonnes choses. Maintenant, Sajid Khan a reçu le soutien de nul autre que Payal Rohatgi, finaliste de Lock Upp.

Dans ses histoires Insta, Payal Rohatgi a écrit que Sajid Khan aurait fait du tort à six femmes selon les histoires des victimes. Elle a dit que Sajid Khan avait fait face à une immense critique et à une humiliation publique après ce qui s’était passé. Elle a déclaré que les six femmes pouvaient poursuivre Sajid Khan en justice. Payal Rohatgi a en outre écrit: “Mais permettez-moi de dire que même les meurtriers ont reçu le droit de se réformer selon les valeurs du Mahatma Gandhi, alors ici, même Sajid Khan a le droit de vivre. Il a le droit de gagner de l’argent. Il a le droit de se repentir.”

On dirait qu’elle s’est jetée sur Mandana Karimi. L’actrice et mannequin née en Iran avait apparemment déclaré qu’elle ne souhaitait pas faire partie de Bollywood si des personnes comme Sajid Khan avaient la chance de se rétablir. Elle a en outre écrit sur son histoire Insta, “Laissez-le se battre pour son droit. Vous vous opposez à lui mais ne faites pas le drame de quitter Bollywood.” Il convient de noter que Mandana Karimi a déclaré qu’elle avait été mal citée sur la partie quittant Bollywood. L’actrice a parlé des problèmes rencontrés par les femmes iraniennes en ce moment.