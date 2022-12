Bigg Boss 16 : Sajid Khan, Shiv Thakare, Shalin Bhanot et Tina Datta sont nominés pour l’élimination

Cette semaine, beaucoup de drames se sont produits jusqu’à présent avec de multiples combats et disputes à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Lors de l’épisode de mardi, la tâche de nomination a eu lieu et cette semaine, Sajid Khan, Shiv Thakare, Shalin Bhanot et Tina Datta ont atterri dans la zone de danger pour l’élimination.

Au cours de la tâche, puisque Soundarya Sharma a reçu un pouvoir spécial pour sauver trois concurrents parmi les deux autres capitaines Sumbul Touqeer et Tina Datta. Shiv Thakare est nominé. Il prend ensuite le nom d’Ankit Gupta, Archana Gautam, Vikas et Priyanka Chahar Chaudhary pour nomination.

Priyanka est ensuite nominée par Shiv, MC Stan, Nimrit Kaur Alhuwalia mais elle est sauvée par Soundarya qui utilise son pouvoir spécial en tant que capitaine. Ensuite, Nimrit a été nominée pour avoir fait chanter émotionnellement Sajid Khan, mais elle est également sauvée par Soundarya, qui sauve également Ankit lors de sa nomination.

MC Stan est sauvé car personne ne prend son nom. Ensuite, Shalin est également nommé par la majorité des colocataires. À la fin de l’épisode, Sajid, Shiv, Shalin et Tina restent ceux qui sont nominés pour l’élimination de cette semaine. Il y avait des bagarres et des disputes constantes alors que les colocataires se nommaient pendant la tâche.

Il reste à savoir lequel de ces quatre candidats sera sauvé par les votes du public et quel candidat se verra montrer la porte de sortie. La semaine dernière, Tina a été éliminée en raison du plus petit nombre de votes. Cependant, elle a été ramenée dans la série lorsque Bigg Boss a donné une autre chance à Shalin de la sauver.