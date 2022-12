Bigg Boss 16: Sajid Khan restera en sécurité malgré sa nomination en raison de lignes de vote fermées? Les internautes disent, ‘Reality show ka tag hata de’

Bigg Boss 16 a vu quatre candidats nominés cette semaine. Nous avons Tina Datta, Sajid Khan, Shalin Bhanot et Shiv Thakare. Maintenant, les rumeurs disent que les lignes de vote sont fermées cette semaine. Le cinéaste est à peine venu dans les nominations. Ce n’est que la deuxième ou la troisième fois qu’il vient en nomination. Il semble que les fabricants apporteront une touche et élimineront quelqu’un d’autre ou l’annuleront complètement. La nouvelle promo qui a été coupée autour de Sajid Khan laisse également entendre qu’il pourrait rester plus longtemps dans la série.

Sajid Khan a été assez inactif dans la série. Il n’est pas impliqué dans les tâches physiques en grande capacité. Sajid Khan ne danse même pas lors des séances de Zumba du matin. Beaucoup pensent qu’il a dépassé son mandat dans la série. En fait, les gens ont hâte de voir comment Shiv Thakare, MC Stan et Abdu Rozik joueront sans l’intervention de Sajid Khan. Le Mandali fait l’objet de critiques constantes.

Alors maintenant 4ème ou 5ème semaine sans éviction. Isse accha to inhe hotel room de dete vahan sab padde rhte Manav Saxena (@IamManav07) 13 décembre 2022

Bhai bigg-boss ek kaam kyu nhi krte jab élimination Krna salut nahi hai toh Reality show ka tag hata ke savon quotidien bna de na. Parivaarik naatak ?? 1193 Anshika Sharma (@1193Sharma) 13 décembre 2022

Fermé toh hona salut tha boz sajid tha na isyle Ou tina didi bi ahi Ou chikan mster bi hai ou mandli k shiv bi hai na isyle lignes de vote fermées hai kya bigg koi aacha sa game me twist le kr ayo bakwas hota ja rha hai kisi ko dekhne me mza ni ayegaa Reema Yadav (@ReemaYadav8408) 13 décembre 2022

Ab koi nahi jayega… bigg boss 16 vie longue chalega dosto… kursi ki peti baandh le Rashmi (@ruby2132_ruby) 13 décembre 2022

Sajid Khan a déclaré qu’il n’était pas dans l’émission pour gagner. Il a dit qu’il voulait montrer sa vraie personnalité au monde. L’année prochaine, il sera de retour en tant que réalisateur dans un film mettant en vedette Nora Fatehi et Shehnaaz Gill.