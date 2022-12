Bigg Boss 16 : Sajid Khan NE PEUT PAS être expulsé avant CETTE date en raison d’un ACCORD avec les fabricants ? [HOT SCOOP]

Grand Patron 16 a pris de l’ampleur dans les charts TRP. L’émission animée par Salman Khan garde tout le monde collé aux écrans. Les combats, le drame, la romance et l’amitié sont en abondance à l’intérieur de la maison controversée. Cela fait plus de 60 jours maintenant, mais la série a rarement vu une élimination. Sreejita De qui a été éliminé au début est maintenant de retour en tant que candidat wild card. Tina Datta qui a été éliminée a également réintégré la série. Cette semaine, Sajid Khan, Shiv Thakare, Tina Datta et Shalin Bhanot ont été nominés pour l’élimination.

La nomination de Sajid Khan en discussion

Alors que ces quatre ont été nommés, les lignes de vote restent fermées pour cette semaine. Ce qui signifie qu’aucun d’entre eux ne sera éliminé. Les fans sont confus et beaucoup semblent déçus car ils sentent que Sajid Khan est en train d’être sauvé. Maintenant, un tweet fait par The Khabri fait une affirmation choquante. Il indique que Sajid Khan a un accord dans lequel il a reçu le séjour minimum garanti dans la maison Bigg Boss 16. Conformément à l’accord, il restera à l’intérieur de la maison jusqu’au 23 janvier 2023. Il n’y a aucune confirmation à ce sujet.

Découvrez le post de The Khabri ci-dessous:

Depuis que Sajid Khan est entré dans la maison, il y a eu un énorme débat sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont exigé qu’il soit retiré de la série car il a été accusé de Me Too dans le passé. Compte tenu de l’histoire, beaucoup se sont opposés à sa participation à l’émission diffusée à la télévision nationale. Cependant, il est toujours à l’intérieur de la maison et est également appelé Mastermind.

Actuellement, il y a un mandali qui a Sajid Khan, Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia, MC Stan et Abdu Rozik. Mais la dernière vidéo promo de l’émission laisse entendre qu’il va bientôt y avoir une bagarre dans ce mandala.